Отец удочеренных Мадонной близнецов: Я не знал, что эта богатая женщина заберет их навсегда

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Неделю назад стало известно, что Мадонна удочерила сестер-близнецов из Малави, 4-летних Стеллу и Эстер.

И пока певица публикует милые видео с детьми, журналисты узнают новые подробности об их родной семье. Так, отец африканских девочек Адам Мвале заявил прессе, что Мадонна ввела его в заблуждение: он понятия не имел, что Стеллу и Эстер забрали навсегда, полагая, что звезда будет лишь их опекуном.

«Это не может быть правдой. Я даже предположить не мог, что эта богатая женщина из Англии заберет их навсегда. Я знал, что они поедут с ней за границу, где она будет растить их и даст им хорошее образование, но думал, что потом мои дочери вернутся в Малави, чтобы жить со мной. Я их отец, и меня ввели в заблуждение», - рассказал в эксклюзивном интервью The Mail Мвале, который отдал Стеллу и Эстер в приют сразу после смерти его жены Патрисии в 2012 году:

«Я сам отдал девочек в «Дом надежды» после того, как умерла моя жена Патрисия. Мы были счастливы в браке в течение многих лет. У нас была хорошая семья. Но когда она родила близнецов, потеряла много крови и умерла. Близнецы выжили. Мне сказали, что детский дом был лучшим для них местом. Все в деревне знают, что я просто хотел для детей лучшей жизни»- рассказал отец детей.

A little night Music.........,, Публикация от Madonna (@madonna) Фев 18 2017 в 5:50 PST

Напомним, процедуру усыновления Мадонна проходит уже не первый раз. Ее младшие дети - сын Дэвид Банда и дочь Мерси Джеймс - также родились в Малави: документы об их опеке певица оформила в 2008 и 2009 годах соответственно. У певицы есть и родные дети - 20-летняя Лурдес и 16-летний Рокко.



