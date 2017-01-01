Откровенные снимки модели plus-size Эшли Грэм



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Всемирно известная модель с пышными формами снялась обнаженной для модного глянца

29-летняя Эшли Грэм приняла участие в откровенной фотосессии для свежего выпуска журнала V Magazin. На одних снимках модель предстает полностью обнаженной, а на других ее тело прикрывает лишь сетчатый топ. В интервью журналу она рассказала, как смогла перестать комплексовать из-за своих форм.

«Я впервые обнаружила на своем теле признаки целлюлита, когда училась в средних классах. Я подбежала к маме и сказала: «Посмотри, как это отвратительно!». Однако она поддержала меня и не дала моей самооценке скатиться вниз», — призналась Эшли. Грэм рассказала, что именно мама помогла ей справиться с собственными страхами. «Она взглянула тогда на меня и закатила глаза. Мама не стала говорить, выглядит это красиво или уродливо. Она просто дала понять, что это не стоит никаких обсуждений», — добавила модель. Эшли уверена, что мысли и слова материальны, поэтому если вы говорите «Я толстая», вы и будете чувствовать себя такой. «Начинайте день с комплиментов самой себе, какая вы красивая, привлекательная и умная», — советует plus-size-модель.

Эшли Грэм не впервые принимает участие в подобных съемках, девушка культивирует моду бодипозитивизма и даже была втянута в скандал с журналом Vogue, когда те попытались корректировать ее фигуру на снимках с помощью фотошопа.

Джерело: woman.ru