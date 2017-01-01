O.Torvald опробовал сцену «Евровидения-2017»
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O.Torvald на репетиции
Опубликовано видео репетиции украинской группы
В пятницу, 5 мая, группа O.Torvald провел свою первую репетицию на сцене «Евровидения-2017».
Об этом информирует официальный сатй «Евровидения-2017», сообщает «Главком».
Во время выступления украинского участника на сцене можно было увидеть конструкцию в форме головы.
O.Torvald исполнила свою песню Time, с которой выступит в финале Международного песенного конкурса «Евровидение-2017».
Ранее «Главком» опубликовал рейтинг самых сексуальных «Евровидения-2017».