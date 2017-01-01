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O.Torvald представит Украину на Евровидении-2017 с песней c Time

На «Евровидении-2017» Украину будет представлять O.Torvald c песней Time

Группа O.Torvald будет представлять Украину на Евровидении-2017. Их песня победила в финале национального отбора, который проходил в Киеве 25 февраля 2017 года.

O.Torvald выступила с песней Time, которая и покорила, как жюри, так и зрителей. Именно с этой песней победители нацотбора попытают счастья на европейском песенном конкурсе, который пройдет в украинской столице 9-13 мая этого года.

Кто такие O.Torvald

Группа основана в 2008 году в Полтаве.

Основатели группы: Женя Галич (вокал), Денис Мизюк (гитара), Александр Нечипоренко (гитара), Игорь Одарюк (гитара).

В 2009 году музыканты переехали в Киев.

В 2015 году группа записала заглавную песню к фильму «Киев днем и ночью».

История группы начинается еще в 1994 году со знакомства музыкантов Жени Галича и Дениса Мизюка. В 1999 году друзья основали первый музыкальный коллектив, который получил название «Крути Педали». Группа просуществовала до 2008-го.

В феврале того же года в Полтаве была основана группа O.Torvald.

В финал «Евровидения 2017» ребята прошли с песне Time.

Другие финалисты отбора на Евровидение-2017

Напомним, что в финале национального отбора на «Евровидении 2017» боролись шесть исполнителей. Помимо O.Torvald в финал также удалось пробиться:

Illaria;

Rozhden;

Tayanna;

«Сальто назад»;

MELOVIN.

«Сальто назад» «О, Мамо»

Основана в 2011 году в Киеве Александром Слободяником (Саша Таб, фронтмен), Иваном Клименко (Ванек, МС – автор песен, инициатор создания) и Сыром (битмейкер, в 2016 году покинул группу и основал свой сольный проект).

В 2016 году группа после перерыва вернулась с обновленным составом и полностью обратилась к украиноязычному творчеству.

«Сальто назад» – украинская музыкальная группа, играющая в разных стилях: регги, хип-хоп с элементами фанка, электронная музыка, раггамафин. Музыканты решили не зацикливаться на каком-то конкретном стиле, поэтому постоянно экспериментировали. В результате получился некий симбиоз.

С июля 2016 года «Сальто назад» стали первыми резидентами вновь созданного лейбла Rookodill'a, с целью привнести в украинскую музыку новое дыхание, новый характер и новую энергию.

illaria «Thank You for My Way»

Родилась и живет в Киеве.

Получила профессиональное музыкальное образование в Киевском институте музыки имени Глиэра.

В 2007 году певица впервые с сольным проектом вышла на большую сцену. Впоследствии создала творческую команду и начала активно гастролировать по Украине и за ее пределами.

В 2011 году завоевала первую премию на XII Всеукраинском фестивале «Червона рута» в номинации «экспериментальная музыка».

За 10 лет творческого пути ILLARIA спродюсировала три собственных сольных пластинки – «Свободная», «13 месяцев» и «Я живая».

В среде своих коллег ILLARIA (Екатерина Прищепа) отличается мистическим образом, оригинальным репертуаром и чувственным сильным голосом, диапазон которого достигает трех октав. В своей манере и музыке смело сочетает фольклорные мотивы с современными мировыми тенденциями.

Кстати, певица уже участвовала в отборе «Евровидения» в 2014 году, но тогда жюри не оценило талант девушки.

MELOVIN «Wonder»

Родился в Одессе в 1997 году.

Занимается музыкой с четырех лет.

Учился в музыкальной школе, но не окончил ее.

С 2015 года – студент Киевского института музыки им. Глиера.

В декабре 2015 года победил в музыкальном шоу «X-Фактор».

Под псевдонимом Melovin выступает одессит Константин Бочаров. Впервые о парне узнали благодаря музыкальному шоу «X-Фактор» - он стал победителем конкурса в 2015 году.

В детстве Константин пытался профессионально заниматься музыкой – ходил в музыкальную школу – но вскоре ему это наскучило, и он оставил занятия. Тем не менее мальчик продолжал петь.

После долгих попыток в 2015 году Константин таки попал «X-Фактор», где победил с песней «Океана Эльзы» - «Без бою».

Tayanna «I love you»

Бывшая участница группы «Горячий шоколад».

Финалистка шоу «Голос країни».

2016 год Tayanna (Татьяна Решетняк) экс-участница группы «Горячий шоколад» и финалистка «Голос країни» называет переломным в своей судьбе – она начала сотрудничество с украинским продюсером и клипмейкером Аланом Бадоевым.

Первым результатом их сотрудничества стал мини-альбом «TAYANNA. Портреты». В него вошло пять композиций и – беспрецедентный случай для украинского молодого артиста! – каждая песня из альбома была экранизирована Бадоевым. Кстати, два из трех уже презентованных клипа за короткий срок собрали более одного миллиона просмотров.

ROZHDEN «Saturn»

Музыкант Рожден Ануси родился и вырос в Одессе.

В возрасте 14 лет начал самостоятельно заниматься музыкой. Хип-хоп стал первым жанром, в котором артист начал делать первые творческие шаги.

Поступил в университет на юридический факультет, но, осознав, что его призвание – это музыка, не окончил его. Парень работает в жанрах поп, фанк и соул.

В 22 года стал участником проекта «Голос країни» и дошел до финала в составе команды Дианы Арбениной. После он выпустил дебютный альбом PRAVDA, который приятно удивил музыкальных критиков и порадовал поклонников пронзительной лирикой и качественным звуком.

Заглавный сингл «Знаешь» очень быстро взлетел на первую строчку iTunes, стал самой исполняемой композицией на слепых прослушиваниях последних двух сезонов популярных шоу «Голос країни» и «X-фактор».

Когда и где пройдет Евровидение-2017

В качестве арены для музыкального конкурса организаторы выбрали Международный выставочный центр, который расположен на левом берегу Днепра (Киев, Броварской проспект, 15).

Центр способен вместить до 15 000 человек.

Первые два полуфинала состоятся 9 и 11 мая. Финал намечен на 13 мая.

В Киеве также будет действовать пять фан-зон. Три из них разместятся на Крещатике, Почтовой площади и на Оболони. Другие зоны еще обсуждаются.

Сколько стоят билеты

На данный момент купить можно билеты на финал, который состоится 13 мая 2017 года. Стоимость билетов:

дневной финал (16:00) – от 399 до 3 999 гривен;

гранд финал (22:00) – от 1 999 до 6 999 гривен.

Билеты можно купить на Concert.ua.