Памела Андерсон посетила лагерь беженцев во Франции
- Сьогодні, 13:33
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На днях Памела Андерсон прилетела во Францию, чтобы принять участие в благотворительной миссии организации PETA, послом которой она является.
Памела отправилась в лагерь беженцев Гранд-Сент, также известный как Lа Linière, расположенный на окраине Дюнкерка. На протяжении последних месяцев не утихают разговоры о планах местных властей на снос этого поселения, и по слухам, это должно случиться в самое ближайшее время. Однако многие благотворительные организации, общественные активисты и мировые знаменитости выступают против этого решения, принятие которого подвергнет риску жизнь и безопасность более тысячи беженцев.
Джерело: Hello!