Памела Андерсон посетила лагерь беженцев во Франции

Памела посетила лагерь не только для привлечения внимания мировой общественности, но и для того, чтобы передать его жителям необходимые вещи. Кроме того, голливудская актриса пообщалась с беженцами и позже поделилась впечатлениями в своем блоге:

«Я покидаю Дюнкерк. У меня нет слов. Я так зла. Дети в этом лагере такие ласковые и вежливые. Я привезла им одеяла, шапки, шарфы, перчатки, фрукты, цветные книги и мелки для рисования. Но они так напуганы, что с большой осторожностью забирали у меня все эти вещи. Там царит хаос. Я никогда не забуду сегодняшний день. Какая там прекрасная и экстраординарная команда волонтеров, они потрясающие. Они находятся там в течение нескольких месяцев, а некоторые - годы. Сначала они были в "Джунглях" в Кале, который впоследствии снесли, затем в нескольких других лагерях. Молодые люди самоотверженно и добровольно соглашаются оказаться в этой ужасной обстановке. Такие факты очень поднимают настроение. Политика - просто ужасна. Здесь очень тяжелая обстановка. Никакой надежды. Никакой помощи. Люди должны видеть, что здесь происходит. Красивые и ни в чем неповинные люди заслуживают уважения. Я никогда не буду прежней. Я напишу чуть позже еще один пост. P.S. Представьте, если бы каждый человек смог увидеть происходящее. Политика бы изменилась. Сложно призвать людей к активным действиям, не вызвав в них сочувствие. К сожалению, это чувство не появится после просмотра новостей, но непосредственные встречи и общение с этими людьми могли бы изменить все. Люди просто хотят жить. Я призываю вас не быть равнодушными, присоединяться к движению волонтеров. Происходящее - несправедливо. Закрывать границы, закрывать глаза на проблемы людей - это не выход. Это движение назад»