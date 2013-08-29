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    Памела Андерсон посетила лагерь беженцев во Франции

    • Сьогодні, 13:33
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    На днях Памела Андерсон прилетела во Францию, чтобы принять участие в благотворительной миссии организации PETA, послом которой она является.

     Памела отправилась в лагерь беженцев Гранд-Сент, также известный как Lа Linière, расположенный на окраине Дюнкерка. На протяжении последних месяцев не утихают разговоры о планах местных властей на снос этого поселения, и по слухам, это должно случиться в самое ближайшее время. Однако многие благотворительные организации, общественные активисты и мировые знаменитости выступают против этого решения, принятие которого подвергнет риску жизнь и безопасность более тысячи беженцев.

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    Памела Андерсон посетила лагерь беженцев во Франции
    Памела Андерсон посетила лагерь беженцев во Франции
    Памела Андерсон посетила лагерь беженцев во Франции
    Памела Андерсон посетила лагерь беженцев во Франции
    Памела Андерсон посетила лагерь беженцев во Франции

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    Джерело: Hello!

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