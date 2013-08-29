Памела Андерсон встречается с Джулианом Ассанжем
- Сьогодні, 11:55
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После расставания в 2014 году с Риком Саломоном Памела Андерсон не радовала прессу громкими романами - ее личная жизнь была скрыта от посторонних глаз.
Сегодня сразу два авторитетных издания - Mirror и PageSix - опубликовали статьи о новых отношениях Памелы.
Ей приписывают роман с основателем Wikileaks Джулианом Ассанжем, с 2012 года проживающим в посольстве Эквадора в Лондоне, которое предоставило ему политическое убежище во избежание экстрадиции в Швецию. Памела навещала Джулиана пять раз за последние четыре месяца.
Памела каждый раз навещает Джулиана не с пустыми руками - при ней всегда большие пакеты со здоровой едой. В декабре актриса посещала Ассанжа несколько раз, что объясняется, по мнению мировых СМИ, праздничным сезоном. Действительно ли Памелу и Джулиана связывают романтические отношения или просто дружеские, покажет время.
В данный момент известно, что Ассанж продолжает добиваться у британских и шведских властей восстановления своей свободы. Обращение он подал спустя год после принятия комиссией ООН по правовым вопросам решения о незаконности задержания Джулиана и необходимости предоставления ему возможности беспрепятственно покинуть посольство, в котором он проживает уже четыре года.