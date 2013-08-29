Памела Андерсон встречается с Джулианом Ассанжем



Розсилка ВІДПРАВИТИ

После расставания в 2014 году с Риком Саломоном Памела Андерсон не радовала прессу громкими романами - ее личная жизнь была скрыта от посторонних глаз.

Сегодня сразу два авторитетных издания - Mirror и PageSix - опубликовали статьи о новых отношениях Памелы.

Ей приписывают роман с основателем Wikileaks Джулианом Ассанжем, с 2012 года проживающим в посольстве Эквадора в Лондоне, которое предоставило ему политическое убежище во избежание экстрадиции в Швецию. Памела навещала Джулиана пять раз за последние четыре месяца.

Памела каждый раз навещает Джулиана не с пустыми руками - при ней всегда большие пакеты со здоровой едой. В декабре актриса посещала Ассанжа несколько раз, что объясняется, по мнению мировых СМИ, праздничным сезоном. Действительно ли Памелу и Джулиана связывают романтические отношения или просто дружеские, покажет время.

В данный момент известно, что Ассанж продолжает добиваться у британских и шведских властей восстановления своей свободы. Обращение он подал спустя год после принятия комиссией ООН по правовым вопросам решения о незаконности задержания Джулиана и необходимости предоставления ему возможности беспрепятственно покинуть посольство, в котором он проживает уже четыре года.

На это британское правительство ответило отказом, заявив, что юридически оно не обязано исполнять это решение и пока видит свои обязательства в том, чтобы экстрадировать Ассанжа в Швецию.