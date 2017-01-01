Памятка туристу: все самые яркие локации «Евровидения-2017»

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Eurovision Village - самая масштабная фан-зона «Евровидения-2017»

Международный песенный конкурс «Евровидение-2017»полным ходом идет в столице Украины. Как успеть насладиться атмосферой праздника людям, у которых в запасе минимум времени, но максимум желания. Маршрут, цены и описание лучших локаций Киева

Контрактовая площадь

Фан-зона на Контрактовой площади не самая большая по размерам, но весьма колоритнакак для гостей столицы, так и для киевлян. Название Feel Ukraine – «Почувствуй Украину» говорит само за себя. Все в данной локации создано для того, чтобы продемонстрировать туристам особенности украинской культуры и многогранность страны-хозяйки«Евровидения-2017». Вышиванки, детская одежда, книги, женские украшения, игрушки, предметы быта, картины – все это можно найти на прилавках фан-зоны и все изготовлено руками украинских мастеров. Казаки в национальных костюмах подмигивают проходящим мимо туристкам, а дети и взрослые фотографируются в стогах сена, расположенных вдоль всей территории. Проводят бесплатные мастер-классы для детей: лепка, рисование, украшение и изготовление разнообразных забавных игрушек. Цены варьируются в зависимости от сложности работы, детская книга обойдется покупателю минимум в 120 гривен, в то время как за настоящую, изготовленную собственноручно вышиванку могут попросить и две тысячи гривен. На территории Feel Ukraine также расположена сцена для тематических музыкальных выступлений. Расписание всех мероприятий фан-зоны можно просмотреть по ссылке.

Локация открыта для гостей c 7 утра до 22:00 вечера каждый день, до 14 мая включительно.

Почтовая площадь

От Контрактовой площади буквально в 10 минутах ходьбы находится фан-зона The Eurovision: Retrospective. Сцена «Ретроспективы» расположена на Почтовой площади напротив светящегося фонтана. В жаркую погоду это место - настоящий оазис вдоль Днепра, в котором плещутся дети и взрослые. Влюбленные пары, спортсмены на велосипедах, семьи с малышами и большое количество молодежи – таков основной контингент этой фан-зоны. Около сцены развернут красочный баннер, внимательно рассмотрев который можно увидеть все страны из года в год получавшие победу в международном песенном конкурсе. Огромное количество пабов, кафе, ресторанов и закусочных на близлежащих улицах только разогревают молодых людей в предвкушении веселого вечера на Почтовой. А вечером там есть на что посмотреть. Основная особенность The Eurovision: Retrospective в том, что если в течение дня на главном экране можно просмотреть выступления всех триумфаторов от начала конкурса «Евровидения», то вечером на площади работает бесплатное караоке, в котором каждый желающий может исполнить одну из композиций-победительниц прошлых лет. Более того, лучших исполнителей ждут поощрительные призы. Провести время в данной локации можно на любой вкус и кошелек, от поедания мороженого возле светящегося фонтана до ужина с бокалом вкусного вина в заведениях на Подоле. По итогу, если вы предпочитаете море веселья, музыки и смеха, все дороги все равно выведут к«Ретроспективе» на Почтовой площади.

Фан-зона работает ежедневно с 7 утра до 22:00 вечера (караоке с 19:00), до 14 мая включительно.

Софийская площадь

От Почтовой площади, воспользовавшись фуникулером (стоимость проезда три гривны), можно подняться в верхнюю часть Киева – до Михайловской площади.От Михайловской до Софийской площади расстилается одна из самых массовых фан-зон столицы. Главная сцена FolkUkraineрасположена напротив памятника Богдану Хмельницкому. Данная локация рассчитана более чем на 10 тыс. фанатов. «Народная Украина» – художественный проект, целью которого является продемонстрировать туристам полноценный европейский уровень, с которым украинцы способны провести мероприятие такого масштаба как «Евровидение-2017».

Условно эту фан-зону можно разделить на три части. Первая часть находится у Михайловского собора и там, пожалуй, самая красочная и интересная зона для детей. Итальянское мороженое с вафлями, колесо обозрения, яйцо с космической системой внутри, большая карусель и отдельная игровая площадка с качелями в «пиратском» стиле - все это точно не оставит равнодушными малышей от года и до шести лет. Также на Михайловской площади расположена выставка писанок. Около 111 шедевров, сделанных детскими руками, можно фотографировать, рассматривать и спорить, выбирая лучший из них. Стоимость входных билетов на каждый из аттракционов – 50 гривен.

Вторая часть – ярмарка на Владимирском проезде, которая представляет собой длинную фудзону с посадочными местами. Еду можно выбрать на любой вкус: панини- 50 грн, хачапури - 40 грн, 100гр шашлыка - 35 грн, коктейли - 40 грн, кофе - 30 грн. Сфотографироваться с красавицей продавщицей в национальном украинском костюме обойдется иностранцу в один доллар. Есть сквер с детской площадкой и лавочками в тени цветущих деревьев, что опять-таки очень удобно для маленьких туристов, которых очень трудно удержать на одном месте.

Третья условная часть– главная фан-зона на Софийской площади. Именно там расположена главная сцена локации Folk Ukraine. Там проводят выступления украинских артистов, участников конкурса и прямые трансляции «Евровидения-2017». Вокруг памятника Богдану Хмельницкому установлено 42 флага стран-участниц, принимающих участие в международном песенном конкурсе «Евровидение». А на самой площади находятся красивейшие арки, украшенные цветами и писанками. Фудкорты на Софийской площади принадлежат сети ресторанов Дмитрия Борисова. Стоимость каждого ресторанного блюда – 90 гривен, пиво 0,5 – 40 гривен, ассорти с бокалом вина – 190 гривен. Для посетителей есть столы с посадочными местами на 7-8 человек и отдельные пуфы. В выходные дни предлагаемого количества мест катастрофически не хватает, поэтому каждый располагается на фудкорте как и где может. Также есть возможность VIP-обслуживания. За дополнительные 10 гривен к каждому заказу, вместо привычного на фан-зонах самообслуживания, официант приносит блюда, следит за чистотой и наличием всего необходимого для посетителей. В VIP-зоне также существует проблема с количеством мест для гостей, при полной загруженности фан-зоны. Единственный вариант, бронировать стол заранее, тогда есть возможность вполне комфортно отдохнуть и послушать качественную украинскую музыку со сцены.

Погулять по фан-зоне на Софийской можно до 14 мая включительно, ежедневно с 10 утра до 22:00 вечера. Взглянуть на Софийскую площадь с высоты птичьего полета можно на сайте «Главком».

Крещатик

Eurovision Village - самая масштабная фан-зона «Евровидения-2017» в Киеве и расположена она на Крещатике. Сцена этой локации уступает лишь главной арене Международного выставочного центра, на которой проходят все главные шоу песенного конкурса в Украине. Отличительная черта городка «Евровидения» - столпотворения и усиленный контроль безопасности на входе: полиция и нацгвардия на досмотре, металлоискатели и обязательная проверка сумок, с колюще-режущими предметами и бутылками не пускают.Все это легко объяснимо тем, что именно в городке происходят самые громкие выступления звезд после МВЦ и соответственно собирается наибольшее число фанатов. В Eurovision Village можно все, что так любят фанаты «Евровидения»: фотографироваться, дурачиться, знакомиться с людьми, танцевать, посмотреть на концертное платье Джамалы и испробовать на себе новые инновационные фишки, купить национальные сувениры и послушать конкурсантов, наесться от души и просто расслабиться. Можно даже поиграть в настольный теннис и сфотографироваться в компании Кия, Щека, Хорива и сестры Лыбедь. Сувенирные футболки с символикой «Евровидения-2017» можно приобрести за 330-750 гривен. Покушать и уютно посидеть можно как в многочисленных кафе, ресторанах по периметру Крещатика, так и в самих фудкортах фан-зоны. Цены приблизительно одинаковы, разница лишь в ассортименте. На прилавках фудкортов можно найти:стейки – 120 гривен, шашлык – 35 гривен, вареники (любимое блюдо иностранцев) – 40 гривен, пиво – 40 гривен и многое другое. Интересно, что если сравнить цену на одну и ту же порцию вареников, то иностранцу придется заплатить на треть дороже, чем местным, ведь курс на ценниках фудкортов существенно отличается от настоящего. Например, для туристов порция выйдет в два доллара (53 гривны), в то время как для украинцев всего 40 гривен. И такая разница получается на каждом из предложенных блюд и напитков.

Фоторепортаж с Eurivision Village опубликован на сайте «Главком».

EurovisionVillage работает с 12 дня до 22:00 вечера, до 14 мая включительно.

Ограничено передвижение пешеходов на ул. Крещатик (от ул. Богдана Хмельницкого до ул. Прорезной нижней частью тротуара на нечетной стороне ул. Крещатик) и на ул. Прорезной (от ул. Пушкинской до ул. Крещатик). Также туристам следует обратить внимание на то, что из-за большого количества людей во время полуфиналов, финала и выходных дней, даже передвижения в метро будут осложнены столпотворениями и давкой, поэтому свои маршруты желательно определить и рассчитать по времени заранее.

Фонтаны на Майдане Независимости

Вдоволь отдохнув во всех фан-зонах, прекрасным завершением вечера для каждого станет вечернее шоу поющих фонтанов на Майдане Незалежности. Композиции для вечерних шоу были выбраны самими киевлянами во время апрельского голосования. Это захватывающее действие вызывает неподдельный восторг у малышей и взрослых.