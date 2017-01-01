Памятка туристу: все самые яркие локации «Евровидения-2017»
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Международный песенный конкурс «Евровидение-2017»полным ходом идет в столице Украины. Как успеть насладиться атмосферой праздника людям, у которых в запасе минимум времени, но максимум желания. Маршрут, цены и описание лучших локаций Киева
Контрактовая площадь
Фан-зона на Контрактовой площади не самая большая по размерам, но весьма колоритнакак для гостей столицы, так и для киевлян. Название Feel Ukraine – «Почувствуй Украину» говорит само за себя. Все в данной локации создано для того, чтобы продемонстрировать туристам особенности украинской культуры и многогранность страны-хозяйки«Евровидения-2017». Вышиванки, детская одежда, книги, женские украшения, игрушки, предметы быта, картины – все это можно найти на прилавках фан-зоны и все изготовлено руками украинских мастеров. Казаки в национальных костюмах подмигивают проходящим мимо туристкам, а дети и взрослые фотографируются в стогах сена, расположенных вдоль всей территории. Проводят бесплатные мастер-классы для детей: лепка, рисование, украшение и изготовление разнообразных забавных игрушек. Цены варьируются в зависимости от сложности работы, детская книга обойдется покупателю минимум в 120 гривен, в то время как за настоящую, изготовленную собственноручно вышиванку могут попросить и две тысячи гривен. На территории Feel Ukraine также расположена сцена для тематических музыкальных выступлений. Расписание всех мероприятий фан-зоны можно просмотреть по ссылке.
Локация открыта для гостей c 7 утра до 22:00 вечера каждый день, до 14 мая включительно.
Почтовая площадь
От Контрактовой площади буквально в 10 минутах ходьбы находится фан-зона The Eurovision: Retrospective. Сцена «Ретроспективы» расположена на Почтовой площади напротив светящегося фонтана. В жаркую погоду это место - настоящий оазис вдоль Днепра, в котором плещутся дети и взрослые. Влюбленные пары, спортсмены на велосипедах, семьи с малышами и большое количество молодежи – таков основной контингент этой фан-зоны. Около сцены развернут красочный баннер, внимательно рассмотрев который можно увидеть все страны из года в год получавшие победу в международном песенном конкурсе. Огромное количество пабов, кафе, ресторанов и закусочных на близлежащих улицах только разогревают молодых людей в предвкушении веселого вечера на Почтовой. А вечером там есть на что посмотреть. Основная особенность The Eurovision: Retrospective в том, что если в течение дня на главном экране можно просмотреть выступления всех триумфаторов от начала конкурса «Евровидения», то вечером на площади работает бесплатное караоке, в котором каждый желающий может исполнить одну из композиций-победительниц прошлых лет. Более того, лучших исполнителей ждут поощрительные призы. Провести время в данной локации можно на любой вкус и кошелек, от поедания мороженого возле светящегося фонтана до ужина с бокалом вкусного вина в заведениях на Подоле. По итогу, если вы предпочитаете море веселья, музыки и смеха, все дороги все равно выведут к«Ретроспективе» на Почтовой площади.
Фан-зона работает ежедневно с 7 утра до 22:00 вечера (караоке с 19:00), до 14 мая включительно.
Софийская площадь
От Почтовой площади, воспользовавшись фуникулером (стоимость проезда три гривны), можно подняться в верхнюю часть Киева – до Михайловской площади.От Михайловской до Софийской площади расстилается одна из самых массовых фан-зон столицы. Главная сцена FolkUkraineрасположена напротив памятника Богдану Хмельницкому. Данная локация рассчитана более чем на 10 тыс. фанатов. «Народная Украина» – художественный проект, целью которого является продемонстрировать туристам полноценный европейский уровень, с которым украинцы способны провести мероприятие такого масштаба как «Евровидение-2017».
Условно эту фан-зону можно разделить на три части. Первая часть находится у Михайловского собора и там, пожалуй, самая красочная и интересная зона для детей. Итальянское мороженое с вафлями, колесо обозрения, яйцо с космической системой внутри, большая карусель и отдельная игровая площадка с качелями в «пиратском» стиле - все это точно не оставит равнодушными малышей от года и до шести лет. Также на Михайловской площади расположена выставка писанок. Около 111 шедевров, сделанных детскими руками, можно фотографировать, рассматривать и спорить, выбирая лучший из них. Стоимость входных билетов на каждый из аттракционов – 50 гривен.
Вторая часть – ярмарка на Владимирском проезде, которая представляет собой длинную фудзону с посадочными местами. Еду можно выбрать на любой вкус: панини- 50 грн, хачапури - 40 грн, 100гр шашлыка - 35 грн, коктейли - 40 грн, кофе - 30 грн. Сфотографироваться с красавицей продавщицей в национальном украинском костюме обойдется иностранцу в один доллар. Есть сквер с детской площадкой и лавочками в тени цветущих деревьев, что опять-таки очень удобно для маленьких туристов, которых очень трудно удержать на одном месте.
Третья условная часть– главная фан-зона на Софийской площади. Именно там расположена главная сцена локации Folk Ukraine. Там проводят выступления украинских артистов, участников конкурса и прямые трансляции «Евровидения-2017». Вокруг памятника Богдану Хмельницкому установлено 42 флага стран-участниц, принимающих участие в международном песенном конкурсе «Евровидение». А на самой площади находятся красивейшие арки, украшенные цветами и писанками. Фудкорты на Софийской площади принадлежат сети ресторанов Дмитрия Борисова. Стоимость каждого ресторанного блюда – 90 гривен, пиво 0,5 – 40 гривен, ассорти с бокалом вина – 190 гривен. Для посетителей есть столы с посадочными местами на 7-8 человек и отдельные пуфы. В выходные дни предлагаемого количества мест катастрофически не хватает, поэтому каждый располагается на фудкорте как и где может. Также есть возможность VIP-обслуживания. За дополнительные 10 гривен к каждому заказу, вместо привычного на фан-зонах самообслуживания, официант приносит блюда, следит за чистотой и наличием всего необходимого для посетителей. В VIP-зоне также существует проблема с количеством мест для гостей, при полной загруженности фан-зоны. Единственный вариант, бронировать стол заранее, тогда есть возможность вполне комфортно отдохнуть и послушать качественную украинскую музыку со сцены.
Погулять по фан-зоне на Софийской можно до 14 мая включительно, ежедневно с 10 утра до 22:00 вечера. Взглянуть на Софийскую площадь с высоты птичьего полета можно на сайте «Главком».
Крещатик
Eurovision Village - самая масштабная фан-зона «Евровидения-2017» в Киеве и расположена она на Крещатике. Сцена этой локации уступает лишь главной арене Международного выставочного центра, на которой проходят все главные шоу песенного конкурса в Украине. Отличительная черта городка «Евровидения» - столпотворения и усиленный контроль безопасности на входе: полиция и нацгвардия на досмотре, металлоискатели и обязательная проверка сумок, с колюще-режущими предметами и бутылками не пускают.Все это легко объяснимо тем, что именно в городке происходят самые громкие выступления звезд после МВЦ и соответственно собирается наибольшее число фанатов. В Eurovision Village можно все, что так любят фанаты «Евровидения»: фотографироваться, дурачиться, знакомиться с людьми, танцевать, посмотреть на концертное платье Джамалы и испробовать на себе новые инновационные фишки, купить национальные сувениры и послушать конкурсантов, наесться от души и просто расслабиться. Можно даже поиграть в настольный теннис и сфотографироваться в компании Кия, Щека, Хорива и сестры Лыбедь. Сувенирные футболки с символикой «Евровидения-2017» можно приобрести за 330-750 гривен. Покушать и уютно посидеть можно как в многочисленных кафе, ресторанах по периметру Крещатика, так и в самих фудкортах фан-зоны. Цены приблизительно одинаковы, разница лишь в ассортименте. На прилавках фудкортов можно найти:стейки – 120 гривен, шашлык – 35 гривен, вареники (любимое блюдо иностранцев) – 40 гривен, пиво – 40 гривен и многое другое. Интересно, что если сравнить цену на одну и ту же порцию вареников, то иностранцу придется заплатить на треть дороже, чем местным, ведь курс на ценниках фудкортов существенно отличается от настоящего. Например, для туристов порция выйдет в два доллара (53 гривны), в то время как для украинцев всего 40 гривен. И такая разница получается на каждом из предложенных блюд и напитков.
Фоторепортаж с Eurivision Village опубликован на сайте «Главком».
EurovisionVillage работает с 12 дня до 22:00 вечера, до 14 мая включительно.
Ограничено передвижение пешеходов на ул. Крещатик (от ул. Богдана Хмельницкого до ул. Прорезной нижней частью тротуара на нечетной стороне ул. Крещатик) и на ул. Прорезной (от ул. Пушкинской до ул. Крещатик). Также туристам следует обратить внимание на то, что из-за большого количества людей во время полуфиналов, финала и выходных дней, даже передвижения в метро будут осложнены столпотворениями и давкой, поэтому свои маршруты желательно определить и рассчитать по времени заранее.