Папа в деле: знаменитые отцы украинского шоу-бизнеса

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Этих мужчин знает вся Украина. И только такими их знают избранные люди – их дети. Фото знаменитых отцов отечественного шоу-бизнеса со своими малышами

Появление сына у Николая Тищенко стало неожиданностью для всех его поклонников. Долгое время ресторатор и его супруга Анна Барановская скрывали радостную новость от посторонних глаз и лишь по возвращению из Америки, где и проходили роды, порадовали подписчиков в сети.

«Да, это правда, жена подарила мне чудесного мальчика. Все остальные подробности – позже» - написал в своем профиле Николай Тищенко.

Сейчас молодая семья проживает в Киеве, а новоиспеченный отец выкладывает счастливые фотографии со своим маленьким сыном, имя мальчика пока хранят в секрете.

Брутальный рокер и фронтмен группы O.Torvald Женя Галич в семейной жизни очень милый и заботливый папа.

«Отцовство меня изменило больше, чем все, что со мной происходило до сих пор. У меня раньше практически не было уязвимых сторон, меня невозможно было расстроить, разозлить, заставить нервничать, переживать, бояться, беситься.

Дочка со мной сделала страшные вещи: я стал более уязвимым и мнительным. Ева, наверное, единственный человек в мире, кто может из меня вить веревки. Я стараюсь быть строгим с ней, но это не всегда получается.

Особенно, когда Лера или Ева плачут, я теряю самоконтроль: могу пойти на любые условия, лишь бы они не плакали», - так трогательно отзывается Галич в интервью Viva о своей четырехлетней дочери Еве.

24 апреля в семье музыканта и его жены Леры родился еще один малыш - мальчик по имени Даниил.

У шоумена Сергея Притулы есть сын Дмитрий от первого брака с Юлией Андрейчук. История развода этой пары стала одной из самых спокойных в украинском шоу-бизнесе – не было скандалов, грязи, взаимных претензий и обвинений.

Оба сумели построить счастливые браки и расстаться хорошими приятелями.

Притула поддерживает близкие отношения с сыном, а его новая жена Екатерина постаралась стать для мальчика другом.

Телеведущий Григорий Решетник вот уже ни один год как то и делает, что женит завидных холостяков Украины. У самого Решетника в семейной жизни тишь да гладь. Григорий и его жена Кристина воспитывают 4-летнего малыша Ванечку и ждут рождения второго мальчика в этом году.

«Приезжаем мы на УЗИ, я говорю: «Ну что, девочка?» Доктор: «Папа, не спешите». И тут мне крупным планом показывают все мужские достоинства, и я понимаю, что… сынуля! Ты пойми правильно: я не то чтобы хотел только дочку, просто никогда в жизни не представлял себя отцом двух парней. Это очень для меня ответственно, потому что девочками больше мамы занимаются, а сыновья – забота пап. Это большая ответственность, и я к ней морально и психологически готовлюсь», – поделился популярный ведущий в интервью для журнала Viva.

Сергей Бабкин души не чает в своей супруге и детях. Со Снежаной в этом году они отмечают 9 лет со дня венчания, и в каждом своем интервью Бабкин продолжает признаваться жене в безграничной любви. У судьи популярного телешоу «Голос» трое детей: 6-летняя дочьВеселина и 9-летний Артур от брака со Снежаной, старший сын Илья от предыдущих отношений.

Со своим старшим сыном Бабкин не общается, мальчик живет с мамой в Канаде. В интервью Viva Сергей поделился особо трепетным отношением к малышке Веселине: «Дочка и я – это отдельный номер в цирке. Она – дрессировщик, а я – ее любимый тигр. У нас с ней очень мощная связь. Только я купаю ее. Только со мной она засыпает, если я не на гастролях. Дочка вскакивает ночью и просыпается в то время, когда приземляется в Харькове мой самолет. Она мой хвостик, а я – ее. Она наш купол. Все дело в том, что после родов мне первому положили ее на грудь. Мы пролежали с ней тихонечко целый час, и произошло как в мультике: «Ты моя мама?»

Эдгар Каминский один из самых известных пластических хирургов в Украине. Там же, в клинике пластической хирургии, он познакомился с будущей супругой и матерью своих двух детей Славой из группы «НеАнгелы».

Уже через три месяца после знакомства врач решился сделать ответственный шаг и позвать популярную красавицу замуж. Через год после знакомства у влюбленных родился первенец Леонард, а еще через год малышка Лаура. Эта семья считается одной из самых красивых в украинском шоубизе. Эдгар постоянно выставляет фото с детьми и не устает признаваться в чувствах своей знаменитой жене Славе.

У актера студии «квартал-95» Евгения Кошевого в семье настоящее женское царство. Со своей женой Ксенией актер поженился 7 июля 2017 года, через год у пары родилась старшая дочь Варвара, которой сейчас 9 лет. Младшей дочке Кошевых – Серафиме, четыре года.

Девочки очень похожи внешне, но характеры у них кардинально разные, уверяют родители. Активная и взрывная Варя уже попробовала свои силы в талант-шоу «Голос: Дети» и «Рассмеши комика: Дети», после чего стала пользоваться популярностью среди сверстников.

Евгений Кошевой на всех этапах поддерживал свою талантливую дочь: «Варя очень давно хотела попробовать свои силы в «Голос: Дети», и сейчас волнуемся больше мы с мамой, чем она. Я каждый день после урока вокала спрашиваю, как идет подготовка, переживаю вместе с ней, вникаю во все тонкости», - делился заботливый отец журналистам. Младшая Серафима более спокойна и пока что не высказывает желания покорять сцену, но, возможно, в скором времени она тоже удивит своими талантами, ведь артистичность в этой семье бьет ключом.

Фото: Роман Пашковский, Viva

У шоумена Андрея Джеджулы есть совместный сын с экс-солисткой «ВИА Гры» Сантой Димопулос. И, несмотря на достаточно сложные отношения со своей бывшей супругой, Джеджула максимально поддерживает отношения с 9-летним Даниэлем. Мальчик очень похож на Андрея и часто бывает у него в гостях.

После очередных неудачных отношений с Инной Крамаренко, с которой телеведущий прожил больше четырех лет, Джеджула находит свое умиротворение в сыне и не комментирует личную жизнь.

У лидера студии «квартал-95» Владимира Зеленского и его жены Елены двое детей. Пара вместе уже 14 лет и является одной из крепких семей в украинском шоубизнесе. Старшей дочери Александре 11 лет. Девочка недавно приняла участие в шоу «Рассмеши комика: Дети», чем удивила своего знаменитого отца.

Для Александры это не первое публичное выступление, ведь она давно увлекается танцами и вокалом, выступает в школьных постановках и, судя по всему, всерьез намерена продолжить актерский путь Владимира Зеленского. Младшему сыну Кириллу пять лет мальчик очень похож на маму, но мимикой и характером вылитый Владимир.

«Дети – это вообще уникальное событие в жизни человека! Смотрю на них и понимаю: они чистые в помыслах, поступках, порой в своем наивном лукавстве, которого гораздо меньше, чем у нас взрослых. Они хотят быть свободными… Вот Саша играет на фортепиано. Я ей говорю, что, не выучив нот, играть она не сможет, а она садится и на слух воспроизводит услышанную мелодию. Я ей внушаю, что без базового обучения нельзя ничего добиться, а она мне совершенно другое демонстрирует. Получается, что я загружаю ее жесткий диск своими догмами, глупыми терабайтами, которые годами сам впитывал. Сейчас, наверное, нужно выкручивать эту губку и учиться многому у детей», - рассказал журналистам Viva Владимир Зеленский.