Папарацци преследуют Никки Рид после скандала вокруг ее эротической съемки

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На момент съемок фильма «У Мини это в первый раз» девушка была несовершеннолетней

Йен Сомерхолдер и Никки Рид стараются проводить все свободное время вместе, причем делают это с пользой для семьи. Буквально вчера пара была замечена в Санта-Монике. Фотографы запечатлели влюбленных в тот момент, как они выходили из автомобиля и бурно что-то обсуждали между собой.

Через какое-то время супруги оказались в одном из мебельных магазинов, в котором тестировали кровати для спальной комнаты. Обе знаменитости выглядели сосредоточенными — кажется, это приобретение имело большое значение для звезд. Никки обсуждала с консультатом некоторые моменты покупки, в то время как Йен лежал на кровати.





Судя по снимкам, паре не удалось ничего купить для дома, ведь после ухода из мебельного салона звезды продолжали дискутировать на какую-то тему.



Надо сказать, что пока Никки и Йен заняты домашними хлопотами, вокруг имени актрисы уже успел разгореться скандал. Буквально недавно Алек Болдуин написал в соцсети, что во время участия в съемках картины «Мини это в первый раз» (Mini's First Time) он понятия не имел, что его напарница по ленте Никки Рид была несовершеннолетней.

Кадр из фильма «У Мини это в первый раз»



В фильме были пикантные сцены, которые и стали поводом для обсуждения. Интересно, что режиссер «У Мини это в первый раз» (Mini's First Time) Дэн Брунетти уверяет, что Болдуин прекрасно знал, что девочке было 16 лет. По этой самой причине в работе отсутствуют сцены с обнажением актрисы.

Джерело: Spletnik