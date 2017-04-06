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    Шоу-біз

    Папарацци преследуют Никки Рид после скандала вокруг ее эротической съемки

    • Сьогодні, 11:18
    • Розсилка

    На момент съемок фильма «У Мини это в первый раз» девушка была несовершеннолетней

    Йен Сомерхолдер и Никки Рид стараются проводить все свободное время вместе, причем делают это с пользой для семьи. Буквально вчера пара была замечена в Санта-Монике. Фотографы запечатлели влюбленных в тот момент, как они выходили из автомобиля и бурно что-то обсуждали между собой.

    Через какое-то время супруги оказались в одном из мебельных магазинов, в котором тестировали кровати для спальной комнаты. Обе знаменитости выглядели сосредоточенными — кажется, это приобретение имело большое значение для звезд. Никки обсуждала с консультатом некоторые моменты покупки, в то время как Йен лежал на кровати.



    Судя по снимкам, паре не удалось ничего купить для дома, ведь после ухода из мебельного салона звезды продолжали дискутировать на какую-то тему.

    Надо сказать, что пока Никки и Йен заняты домашними хлопотами, вокруг имени актрисы уже успел разгореться скандал. Буквально недавно Алек Болдуин написал в соцсети, что во время участия в съемках картины  «Мини это в первый раз» (Mini's First Time) он понятия не имел, что его напарница по ленте Никки Рид была несовершеннолетней.

    Кадр из фильма «У Мини это в первый раз»
    Кадр из фильма «У Мини это в первый раз»


    В фильме были пикантные сцены, которые и стали поводом для обсуждения. Интересно, что режиссер «У Мини это в первый раз» (Mini's First Time) Дэн Брунетти уверяет, что Болдуин прекрасно знал, что девочке было 16 лет. По этой самой причине в работе отсутствуют сцены с обнажением актрисы.

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    Папарацци преследуют Никки Рид после скандала вокруг ее эротической съемки
    Папарацци преследуют Никки Рид после скандала вокруг ее эротической съемки
    Папарацци преследуют Никки Рид после скандала вокруг ее эротической съемки
    Папарацци преследуют Никки Рид после скандала вокруг ее эротической съемки
    Папарацци преследуют Никки Рид после скандала вокруг ее эротической съемки

     

    Джерело: Spletnik

    знаменитости скандал
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