  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-біз
    Шоу-біз

    Папарации застукали певицу Sia без фирменного парика

    • Сьогодні, 12:53
    • Розсилка

    Журналисты застали артистку в аэропорту Лос-Анджелеса

    Американская звезда Sia, неотъемлемым сценическим образом которой является длинный парик, закрывающий лицо, предстала перед фотографами в своем естественном виде.

    Так, бдительные папарацци застали певицу в аэропорту Лос-Анджелеса, откуда она отправилась в Дубай, чтобы дать на выходных концерт.

    Для перелета 41-летняя артистка выбрала стиль casual – удобные спортивные брюки, бежевую толстовку и белые кроссовки.

    Интересно, что Sia не пряталась от фотографов. Наоборот, она охотно позировала и улыбалась камерам. Такое поведение несколько необычно для певицы, поскольку даже интервью она дает в парике. 

    1 з 3
    на весь екран згорнути
    Папарации застукали певицу Sia без фирменного парика
    Папарации застукали певицу Sia без фирменного парика
    Папарации застукали певицу Sia без фирменного парика

    музика
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ