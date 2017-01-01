Папарации застукали певицу Sia без фирменного парика



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Журналисты застали артистку в аэропорту Лос-Анджелеса

Американская звезда Sia, неотъемлемым сценическим образом которой является длинный парик, закрывающий лицо, предстала перед фотографами в своем естественном виде.

Так, бдительные папарацци застали певицу в аэропорту Лос-Анджелеса, откуда она отправилась в Дубай, чтобы дать на выходных концерт.

Для перелета 41-летняя артистка выбрала стиль casual – удобные спортивные брюки, бежевую толстовку и белые кроссовки.

Интересно, что Sia не пряталась от фотографов. Наоборот, она охотно позировала и улыбалась камерам. Такое поведение несколько необычно для певицы, поскольку даже интервью она дает в парике.