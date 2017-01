Парижская неделя Haute Couture пройдет без Versace

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Итальянский модный Дом Versace отказался от показа на Парижской недели Высокой моды, которая начнется 22 января.

Вместо него во французской столице пройдет серия закрытый презентаций для самых преданных клиентов, пишет журнал Elle. Генеральный директор Versace Джонатан Акеройд объясняет это так:

«Сейчас мы проводим шесть показов (два женских Versace, два мужских Versace и два Versus Versace) в год. А если считать кутюр — целых восемь. Слишком много, на мой взгляд. — И добавляет: — Сегодня многие затевают перемены. Почему бы и нам не попробовать что-то новое?»

Перемен в модной индустрии действительно хватает: объединение женских и мужских линий, внедрение модели see now, buy now, перенос показов на более раннее время (Ukrainian Fashion Week стартует уже в начале февраля, вместо привычного марта)…Руководство Versace пока решило ограничиться инновациями в линии Haute Couture — большие показы заменят камерные мероприятия для своих. Что ж, будем надеяться, что кто-нибудь из гостей будущей презентации Atelier Versace выложит фото коллекции в Instagram. А мы знаем, что так оно и будет.