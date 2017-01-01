Пчелы покусали? Лицо Николь Кидман изменилось до неузнаваемости

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Поклонники Николь Кидман были поражены стремительными изменениями ее внешности.

Всего пару недель назад актриса блистала на церемонии «Оскар» в безупречном виде, а 4 марта на премии Golden Camera Awards 2017 в Гамбурге знаменитость появилась с отекшим лицом.

Кожа на внезапно ставших пухлыми щеках артистки была сильно натянута, и ее глаза при улыбке становились непривычно узкими.

Фанаты Николь решили, что она прибегла к дорогостоящим услугам косметолога или даже, возможно, пластического хирурга. Работа с лицом Кидман выполнена филигранно — ведь на нем не остались ни синяков, ни мелких лопнувших капилляров. Единственным минусом омоложения звезды стал заметный отек, из-за которого овал ее лица стал круглым, а ее знаменитые четко очерченные скулы потеряли свою форму. Поклонники уверены, что Николь переборщила с использованием филлеров, и ей пора уже остановиться.

Джерело: graziamagazine.ru