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    Пенелопа Крус стала копией Донателлы Версаче

    • Сьогодні, 17:31
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    Появился первый официальный кадр сериала «Американская история преступлений», в котором Пенелопа Крус полностью перевоплотилась в дизайнера Донателлу Версаче

    Cоздатели представили первый официальный кадр третьего сезона популярного сериала «Американская история преступлений», в котором сюжет посвящен убийству итальянского дизайнера Джанни Версаче. Напомним, что всемирно известного модельера застрелили в 1997 году около его особняка в Майами.

    Для того чтобы сыграть роль младшей сестры Джанни – Донателлы Версаче, жгучей брюнетке Пенелопе Крус пришлось использовать платиновый парик и полностью повторить вызывающий образ Донателлы конца 90-х.

    Сексапильная блондинка восседает в кадре, окруженная свитой полураздетых парней. На актрисе стильное платье цвета фуксии с высокими разрезами, которое с невероятной точностью отображает философию модного дома Versace в начале нулевых.

    Компанию Пенелопе Крус в сериале составят венесуэльский актер Эдгар Рамирес (Джанни Версаче), Даррен Крисс, которому досталась роль убийцы дизайнера, и Рики Мартин - он сыграет любовника модельера. Новый сезон, в который войдет 10 эпизодов, выйдет в 2018 году.

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    Первое официальное фото Пенелопы Крус в роли Донателлы Версаче
    Пенелопа Крус стала копией Донателлы Версаче
    Пенелопа Крус стала копией Донателлы Версаче
    Пенелопа Крус стала копией Донателлы Версаче
    Пенелопа Крус стала копией Донателлы Версаче
    Пенелопа Крус стала копией Донателлы Версаче

    Джерело: vogue.ua

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