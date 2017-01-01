Пенелопа Крус стала копией Донателлы Версаче



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Появился первый официальный кадр сериала «Американская история преступлений», в котором Пенелопа Крус полностью перевоплотилась в дизайнера Донателлу Версаче

Cоздатели представили первый официальный кадр третьего сезона популярного сериала «Американская история преступлений», в котором сюжет посвящен убийству итальянского дизайнера Джанни Версаче. Напомним, что всемирно известного модельера застрелили в 1997 году около его особняка в Майами.

Для того чтобы сыграть роль младшей сестры Джанни – Донателлы Версаче, жгучей брюнетке Пенелопе Крус пришлось использовать платиновый парик и полностью повторить вызывающий образ Донателлы конца 90-х.

Сексапильная блондинка восседает в кадре, окруженная свитой полураздетых парней. На актрисе стильное платье цвета фуксии с высокими разрезами, которое с невероятной точностью отображает философию модного дома Versace в начале нулевых.

Компанию Пенелопе Крус в сериале составят венесуэльский актер Эдгар Рамирес (Джанни Версаче), Даррен Крисс, которому досталась роль убийцы дизайнера, и Рики Мартин - он сыграет любовника модельера. Новый сезон, в который войдет 10 эпизодов, выйдет в 2018 году.

Джерело: vogue.ua