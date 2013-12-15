Передумал: Дэниел Крейг «почти уверен», что снимется в новом фильме о Бонде

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Ранее актер заявлял, что «лучше перережет себе вены», чем снимется в еще одной картине про агента 007

Британский актер Дэниел Крейг передумал прощаться с ролью Джеймса Бонда, которая принесла ему широкую популярность. Таблоиды сообщают, что актер готов появиться на экране в роли агента 007: Крейг «почти уверен», что вернется на съемочную площадку Бондианы. Говорят, убедить Дэниела удалось продюсеру франшизы Барбаре Брокколи.

В последнее время на роль нового агента 007 начали сватать Тома Хиддлстона. Мол, создателей фильмов о Бонде поразило то, как Том сыграл в сериале «Ночной администратор». Однако инсайдеры сообщают, что кандидатура Хиддлстона была отклонена. «Барбаре Брокколи не нравится Том Хиддлстон - он слишком самодовольный и не слишком жесткий, чтобы играть Джеймса Бонда», - сообщили СМИ источники.

В 2015 году вышел фильм в Бонде «007: Спектр» с Моникой Беллуччи, после которого Дэниел Крейг заявил, что больше не вернется к роли, к тому же у него закончился контракт. Он появился в Бондиане в 2006 году, снявшись в ленте «Казино рояль». Когда стало известно, что роль Бонда отдали блондину, фанаты негодовали, но после премьеры кардинально сменили мнение.

Сам же Крейг неоднократно утверждал, что продлевать контракт с продюсерами не намерен, некоторые СМИ были уверены, что таким образом актер поднимает ценник за роль и привлекает дополнительный пиар.