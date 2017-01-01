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    Шоу-біз

    Пэрис Джексон подписала музыкальный контракт с менеджером Принца

    • Сьогодні, 11:37
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    Дочь Майкла Джексона, 18-летняя Пэрис, сейчас находится в активном поиске своего дальнейшего пути.

    Девушка пишет музыку, поет, играет на нескольких музыкальных инструментах, пробует себя на актерском поприще и делает первые шаги в модельном бизнесе.

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    Однако, если верить новым сообщениям иностранных СМИ и в частности изданию PageSix, Пэрис подписала музыкальный контракт с известным голливудским менеджером Арнольдом Стифелом, который работал с Принцем, группой Guns N’ Roses, Бэтт Мидлер, Робом Стюартом и другими.

    К чему приведет это сотрудничество, покажет время, но первые его результаты уже можно заметить. Пэрис начала посещать светские мероприятия, дала первое большое и довольно откровенное интервью, приняла участие в съемке Chanel, а на днях, по словам источников, проходила кастинг в новый проект Ли Дэниелса под названием Star.

    Джерело: Hello!

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