Пэрис Джексон подписала музыкальный контракт с менеджером Принца



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Дочь Майкла Джексона, 18-летняя Пэрис, сейчас находится в активном поиске своего дальнейшего пути.

Девушка пишет музыку, поет, играет на нескольких музыкальных инструментах, пробует себя на актерском поприще и делает первые шаги в модельном бизнесе.

Однако, если верить новым сообщениям иностранных СМИ и в частности изданию PageSix, Пэрис подписала музыкальный контракт с известным голливудским менеджером Арнольдом Стифелом, который работал с Принцем, группой Guns N’ Roses, Бэтт Мидлер, Робом Стюартом и другими.

К чему приведет это сотрудничество, покажет время, но первые его результаты уже можно заметить. Пэрис начала посещать светские мероприятия, дала первое большое и довольно откровенное интервью, приняла участие в съемке Chanel, а на днях, по словам источников, проходила кастинг в новый проект Ли Дэниелса под названием Star.

Джерело: Hello!