Пэрис Хилтон намекнула на помолвку с бойфрендом Крисом Зилка

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Отношения Пэрис Хилтон и ее бойфренда, актера Криса Зилка, развиваются стремительно: пара регулярно появляется вместе на различных мероприятиях, от кинопремьер до музыкального фестиваля Coachella, а на днях сама Пэрис даже намекнула на помолвку.

На гала-приеме Race to Erase MS Gala в Беверли-Хиллз в интервью Entertainment Tonight Пэрис заявила, что они с Крисом – «родственные души» и очень счастливы вместе. «Мы – лучшие друзья», поделилась Хилтон. «Я наконец-то нашла кого-то, кого люблю, кому доверяю, с кем хочу провести оставшуюся жизнь. Это лучшее чувство на свете».

Пэрис уже успела познакомить 31-летнего бойфренда с родителями: «Моя мама его обожает. Она очень счастлива за нас и уже говорит, что Крис – член семьи». «Ждите новостей о свадьбе», со смехом добавила Хилтон.

Джерело: popcornnews