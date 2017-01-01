Пэрис Хилтон объявила себя изобретательницей селфи



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Пэрис Хилтон, которая возвела стиль it-girl и тусовщицы в ранг прибыльной профессии, заявила, что именно она изобрела селфи.

Девушка признается, что могла бы делать селфи еще с пейджеров, если бы у них была такая функция.

«Если бы у пейджера была камера, я бы делала селфи. Мне кажется, я делала их еще когда была ребенком с помощью одноразовых камер. В 2000 году мы запустили новый формат популярности. Теперь бы знаменитым легко. Любой, у кого есть телефон, может это сделать», - рассказала Пэрис Хилтон в интервью западному журналу.

Действительно, переоценить влияние Пэрис Хилтон на современный гламур и моду светских львиц невозможно. Когда-то действия Хилтон публично высмеивались, а теперь девушки зарабатывают на своей публичной жизни и фотографиях миллионы долларов.

Джерело: popcornnews