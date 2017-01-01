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    Первая ракетка Украины рассказала, почему является поклонницей «Океана Эльзы»

    • Сьогодні, 11:24
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    Фото: твиттер Элины Свитолиной

    Теннисистка Элина Свитолина слушает украинскую музыку, в том числе и группу Святослава Вакарчука

    Чемпионка Украины, лучшая теннисистка мира по итогам февраля Элина Свитолина рассказала, что на досуге любит слушать рок-музыку. Об этом она рассказала во время своего интервью btu.org.ua.

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    «Группа «AC/DC» всегда была в моем плейлисте, я их поклонница. Также мне нравятся песни украинской группы «Океан Эльзы», их солист Святослав Вакарчук много поет об Украине», - отметила первая ракетка Украины.

    В подтверждение своих слов чемпионка вчера, 12 марта, отправилась на концерт «Океанов», который состоялся в Лос-Анджелесе.

    В твиттере спортсменка даже опубликовала видео, которое сняли по пути на концерт – Элина вместе с братом Юлианом и подругой-теннисисткой Ольгой Савчук поет песню « Я не здамся без бою».

    А позже сфотографировалась с фронтменом группы Святославом Вакарчуком.

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