Первая ракетка Украины рассказала, почему является поклонницей «Океана Эльзы»

Теннисистка Элина Свитолина слушает украинскую музыку, в том числе и группу Святослава Вакарчука

Чемпионка Украины, лучшая теннисистка мира по итогам февраля Элина Свитолина рассказала, что на досуге любит слушать рок-музыку. Об этом она рассказала во время своего интервью btu.org.ua.

«Группа «AC/DC» всегда была в моем плейлисте, я их поклонница. Также мне нравятся песни украинской группы «Океан Эльзы», их солист Святослав Вакарчук много поет об Украине», - отметила первая ракетка Украины.

В подтверждение своих слов чемпионка вчера, 12 марта, отправилась на концерт «Океанов», который состоялся в Лос-Анджелесе.

В твиттере спортсменка даже опубликовала видео, которое сняли по пути на концерт – Элина вместе с братом Юлианом и подругой-теннисисткой Ольгой Савчук поет песню « Я не здамся без бою».

А позже сфотографировалась с фронтменом группы Святославом Вакарчуком.

Невероятный концерт ! Заряд энергии

This guy is unreal! So special #океанэльзы #okeanelzy @s_vakarchuk @okeanelzy pic.twitter.com/GplNddz0Z0