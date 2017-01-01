Первые кадры нового сезона «Игры престолов»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

По фотографиям мало чего можно сказать, но настоящие фанаты смогли разглядеть некоторые детали

Следующий сезон популярного сериала «Игра престолов» выйдет только 16 июля 2017, поэтому фанатам ничего не остается, как преданно ждать.

Сначала создатели проекта дразнили нас трейлерами нового сезона, и поклонники даже строили на их основании целые теории. Напомним, зрители считают, что появление знака дракона – это намек на продолжение истории Дейенерис, которая хочет вернуть Железный трон. Разрушенные статуи животных и дома в снегу означают, что ни одна семья не будет в безопасности в этой войне. Правда, это всего лишь догадки.

И вот, недавно сценаристы решили нас порадовать (а может, и поиздеваться) в очередной раз: в сети появились первые кадры седьмого сезона «Игры Престолов». На них изображены: Санса Старк, Дейенерис, Арья Старк, Джон Сноу и другие во всей красе! Это, конечно, не ролик, и по фотографиям мало чего можно сказать, но настоящие фанаты смогли разглядеть некоторые детали.

На этом кадре Дейенерис, Миссандея, Тирион, Варис и Серый червьнеподвижно стоят перед своей армией. Варис и Тирон одеты в теплые и кожаные вещи, потому что в королевстве наступает зима. Если обратить внимание на Серого червя, то ты увидишь трехглавого дракона у него на груди, а это не только очередная отсылка к роду Таргариенов и Дейенерис, которая хочет вернуть трон, но и символ самих трех драконов: Дрого, Визерион и Рейгаль. У Миссандеи, между прочим, такая же печать, а это приводит нас к двум выводам: либо все плененные получают такие метки, либо это печать Серого червя, который, возможно, умрет в седьмом сезоне.

Есть и другая теория: возможно, эти печати являются еще одним напоминаниям о трех всадниках дракона. Напомним, у Дейенерисбыло видение, в котором ее брат Рейегар сказал, что каждым драконом должен управлять один человек, поэтому, возможно, Дейенерис, Джон и Тирион станут теми самыми всадниками.

В общем, сценаристы дали много поводов для размышлений, думаем, до июля как раз управишься!

Напомним, сериал «Игра престолов» создан по мотивам книги американского писателя Джорджа Мартина «Песнь льда и пламени». Премьера сериала состоялась в 2011 году, за пять лет он стал одной из самых рейтинговых проектов.

Джерело: peopletalk.ru