Первые травмы: после съемок программы «Ревизор» Николая Тищенко увезли на машине скорой помощи

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Проверка в Каменец-Подольском закончилась для нового ведущего программы «Ревизор» подозрением на сотрясение мозга

Неприятный инцидент с ведущим случился на второй день пребывания «Ревизора» в Каменец-Подольском. Команда приехала в один из отельно-ресторанных комплексов на проверку, но на входе столкнулась с агрессивно настроенным владельцем заведения. Мужчина (который с порога заявил, что он – бывший боксер и афганец) захлопнул дверь прямо перед операторами. Правда, ведущий успел войти в заведение, и остался один на один с агрессивным незнакомцем.

«Все произошло быстрей, чем мы успели что-либо сказать. Пока мы разбирались, Николай направился на кухню ресторана. Он даже не сразу понял, что операторов с ним нет. По пути владелец несколько раз попытался ударить Николая по голове. Но ведущей ведь тоже спортсмен, так что сумел уклониться», - рассказала креативный продюсер проекта Маша Павличук.

Кухню ресторана Николай таки нашел, но там ему чуть не расцарапали лицо.

«На меня накинулись две женщины, пытались расцарапать шею и лицо, начали рвать одежду, и у них это получилось.Порвали свитер в нескольких местах. Женщин я не бью, смысла проводить ревизию без операторов я не видел, потому направился к команде на улицу. Все еще в сопровождении владельца заведения. Он снова попытался меня ударить, и на этот раз попытка увенчалась успехом», -– вспоминает Тищенко

После этого команда проекта все равно сумела провести проверку гостиничного номера в данном отельно-ресторанном комплексе, но уже под охраной вызванной полиции. Потом «Ревизор» сделал паузу в проверках, чтобы написать заявление, и только когда уровень адреналина в крови понизился, Николай понял, что удар в голову со стороны владельца не прошел бесследно.





Врачи оказывают первую помощь Николаю Тищенко

«Мне резко стало плохо, начала кружиться голова, затошнило, – говорит ведущий. – Полиция вызвала скорую помощь. Меня отвезли в больницу, сделали несколько уколов и диагностировали гематому, есть подозрение на сотрясение мозга. Врачи настаивали на госпитализации, но я отказался, так как командировка только началась, и у нас еще много работы. Если вы думаете, что меня можно остановить, то очень ошибаетесь – это я к владельцам заведений сейчас обращаюсь», - сказал Николай Тищенко.







