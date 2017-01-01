«Евровидение 2017»: все песни участников легендарного конкурса
Сьогодні, 15:35
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Участники «Евровидения 2017» от Украины – группа O.Torvald
«Скотч» собрал в одном месте все песни участников песенного конкурса «Евровидение 2017», который состоится в Украине в мае этого года
Совсем скоро, в мае, Киев примет 62-й конкурс песни «Евровидение 2017». В этом году на суд зрителей представят 43 песни от европейцев, а также Австралии и Израиля.
Букмекеры прогнозируют победу Италии. На втором месте оказалась Бельгия, на третьем - Швеция. Далее идет Португалия. России предрекают пятое место. Украине же прогнозируют 27-е место.
Насколько подобные прогнозы будут соответствовать действительности, говорить пока рано. Зато уже можно послушать все песни участников «Евровидения 2017» и составить собственный рейтинг лучших исполнителей.
Чтобы вы не тратили время на поиск исполнителей, «Скотч» уже собрал всех в одном месте. Представляем вашему вниманию 43 песни, с которыми представители своих стран выступят этой весной в Киеве.