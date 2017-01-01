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    «Евровидение 2017»: все песни участников легендарного конкурса

    • Сьогодні, 15:35
    • Розсилка
    <p>Участники &laquo;Евровидения 2017&raquo; от Украины &ndash; группа O.Torvald</p>

    Участники «Евровидения 2017» от Украины – группа O.Torvald

    «Скотч» собрал в одном месте все песни участников песенного конкурса «Евровидение 2017», который состоится в Украине в мае этого года

    Совсем скоро, в мае, Киев примет 62-й конкурс песни «Евровидение 2017». В этом году на суд зрителей представят 43 песни от европейцев, а также Австралии и Израиля.

    Букмекеры прогнозируют победу Италии. На втором месте оказалась Бельгия, на третьем - Швеция. Далее идет Португалия. России предрекают пятое место. Украине же прогнозируют 27-е место.

    Насколько подобные прогнозы будут соответствовать действительности, говорить пока рано. Зато уже можно послушать все песни участников «Евровидения 2017» и составить собственный рейтинг лучших исполнителей.

    Чтобы вы не тратили время на поиск исполнителей, «Скотч» уже собрал всех в одном месте. Представляем вашему вниманию 43 песни, с которыми представители своих стран выступят этой весной в Киеве.

    Здесь вы найдете и украинскую группу O.Torvald во главе с ее лидером Женей Галичем, и скандальную россиянку Юлию Самойлову, которая успела выступить в оккупированном Крыму.

    Список участников «Евровидения 2017»

    1. Албания;
    2. Армения;
    3. Австралия;
    4. Азербайджан;
    5. Бельгия;
    6. Кипр;
    7. Чехия;
    8. Финляндия;
    9. Грузия;
    10. Греция;
    11. Исландия;
    12. Латвия;
    13. Молдова;
    14. Черногория;
    15. Польша;
    16. Португалия;
    17. Словения;
    18. Швеция;
    19. Австрия;
    20. Беларусь;
    21. Болгария;
    22. Хорватия;
    23. Дания;
    24. Эстония;
    25. Македония;
    26. Венгрия;
    27. Ирландия;
    28. Израиль;
    29. Литва;
    30. Мальта;
    31. Норвегия;
    32. Румыния;
    33. Россия;
    34. Сан-Марино;
    35. Сербия;
    36. Швейцария;
    37. Нидерланды;
    38. Франция;
    39. Германия;
    40. Италия;
    41. Испания;
    42. Украина;
    43. Великобритания.

    Lindita - World (Албания)

    Artsvik - Fly With Me (Армения)

    Isaiah - Don't Come Easy (Австралия)

    Dihaj - Skeletons (Азербайджан)

    Blanche - City Lights (Бельгия)

    Hovig - Gravity (Кипр)

    Martina Bárta - My Turn (Чехия)

    Norma John - Blackbird (Финляндия)

    Tako Gachechiladze - Keep The Faith (Грузия)

    Demy - This Is Love (Греция)

    Svala - Paper (Исландия)

    Triana Park - Line (Латвия)

    SunStroke Project - Hey Mamma! (Молдова)

    Slavko Kalezić - Space (Черногория)

    Kasia Moś - Flashlight (Польша)

    Salvador Sobral - Amar Pelos Dois (Португалия)

    Omar Naber - On my way (Словения)

    Robin Bengtsson - I Can’t Go On (Швеция)

    Nathan Trent - Running On Air (Австрия)

    NaviBand - Historyja majho zyccia (Беларусь)

    Kristian Kostov - Beautiful Mess (Болгария)

    Jacques Houdek - My Friend (Хорватия)

    Anja Nissen - Where I Am (Дания)

    Koit Toome and Laura - Verona (Эстония)

    Jana Burčeska - Dance Alone (Македония)

    Pápai Joci - Origo (Венгрия)

    Brendan Murray - Dying To Try (Ирландия)

    IMRI - I Feel Alive (Израиль)

    Fusedmarc - Rain Of Revolution (Литва)

    Claudia Faniello - Breathlessly (Мальта)

    JOWST - Grab The Moment (Норвегия)

    Ilinca feat. Alex Florea - Yodel It! (Румыния)

    Юлия Самойлова - Flame Is Burning! (Россия)

    Valentina Monetta & Jimmie Wilson - Spirit Of The Night (Сан-Марино)

    Tijana Bogićević - In Too Deep (Сербия)

    Timebelle - Apollo (Швейцария)

    OG3NE - Lights And Shadows (Нидерланды)

    Alma - Requiem (Франция)

    Levina - Perfect Life (Германия)

    Francesco Gabbani - Occidentali's Karma (Италия)

    Manel Navarro - Do It For Your Lover (Испания)

    O.Torvald - Time (Украина)

    Lucie Jones - Never Give Up On You (Великобритания)

    Евровидение 2017 O.Torvald Юлия Самойлова
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