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Участники «Евровидения 2017» от Украины – группа O.Torvald

«Скотч» собрал в одном месте все песни участников песенного конкурса «Евровидение 2017», который состоится в Украине в мае этого года

Совсем скоро, в мае, Киев примет 62-й конкурс песни «Евровидение 2017». В этом году на суд зрителей представят 43 песни от европейцев, а также Австралии и Израиля.

Букмекеры прогнозируют победу Италии. На втором месте оказалась Бельгия, на третьем - Швеция. Далее идет Португалия. России предрекают пятое место. Украине же прогнозируют 27-е место.

Насколько подобные прогнозы будут соответствовать действительности, говорить пока рано. Зато уже можно послушать все песни участников «Евровидения 2017» и составить собственный рейтинг лучших исполнителей.

Чтобы вы не тратили время на поиск исполнителей, «Скотч» уже собрал всех в одном месте. Представляем вашему вниманию 43 песни, с которыми представители своих стран выступят этой весной в Киеве.

Здесь вы найдете и украинскую группу O.Torvald во главе с ее лидером Женей Галичем, и скандальную россиянку Юлию Самойлову, которая успела выступить в оккупированном Крыму.

Список участников «Евровидения 2017»

Lindita - World (Албания)

Artsvik - Fly With Me (Армения)

Isaiah - Don't Come Easy (Австралия)

Dihaj - Skeletons (Азербайджан)

Blanche - City Lights (Бельгия)

Hovig - Gravity (Кипр)

Martina Bárta - My Turn (Чехия)

Norma John - Blackbird (Финляндия)

Tako Gachechiladze - Keep The Faith (Грузия)

Demy - This Is Love (Греция)

Svala - Paper (Исландия)

Triana Park - Line (Латвия)

SunStroke Project - Hey Mamma! (Молдова)

Slavko Kalezić - Space (Черногория)

Kasia Moś - Flashlight (Польша)

Salvador Sobral - Amar Pelos Dois (Португалия)

Omar Naber - On my way (Словения)

Robin Bengtsson - I Can’t Go On (Швеция)

Nathan Trent - Running On Air (Австрия)

NaviBand - Historyja majho zyccia (Беларусь)

Kristian Kostov - Beautiful Mess (Болгария)

Jacques Houdek - My Friend (Хорватия)

Anja Nissen - Where I Am (Дания)

Koit Toome and Laura - Verona (Эстония)

Jana Burčeska - Dance Alone (Македония)

Pápai Joci - Origo (Венгрия)

Brendan Murray - Dying To Try (Ирландия)

IMRI - I Feel Alive (Израиль)

Fusedmarc - Rain Of Revolution (Литва)

Claudia Faniello - Breathlessly (Мальта)

JOWST - Grab The Moment (Норвегия)

Ilinca feat. Alex Florea - Yodel It! (Румыния)

Юлия Самойлова - Flame Is Burning! (Россия)

Valentina Monetta & Jimmie Wilson - Spirit Of The Night (Сан-Марино)

Tijana Bogićević - In Too Deep (Сербия)

Timebelle - Apollo (Швейцария)

OG3NE - Lights And Shadows (Нидерланды)

Alma - Requiem (Франция)

Levina - Perfect Life (Германия)

Francesco Gabbani - Occidentali's Karma (Италия)

Manel Navarro - Do It For Your Lover (Испания)

O.Torvald - Time (Украина)

Lucie Jones - Never Give Up On You (Великобритания)