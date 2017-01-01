Песня Тимберлейка, которая взорвала публику на открытии Оскара, была признана худшей в 2016 году

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Композиция Can't Stop The Feeling, которая возглавляла первые строчки чартов по всему миру, чем-то не угодила редакции известного журнала

Трек Can't Stop The Feeling Джастина Тимберлейка, который буквально зажег зал на 89-й церемонии вручения награды «Оскар», в ноябре прошлого года возглавил рейтинг худших песен 2016 года по версии журнала Time Magazine.

Тогда редакция Time, видимо, осталась от творчества Тимберлейка не в восторге – хотя составители рейтинга никак не объяснили, почему именно Can't Stop The Feeling они выбрали худшей песней года.

Тем не менее, странный рейтинг никак не повлиял на популярность композиции. Напомним, на церемонии вручения награды «Оскар» Джастин не только представил новую версию трека Can't Stop The Feeling, но и действительно зажег зал — под задорный ритм композиции танцевали практически все: от Наоми Харрис до Стинга и Джеки Чана. Вместе с танцорами Тимберлейк сначала прошел по зрительному залу, призывая присоединиться к ним всех желающих.

Кстати, «худшая песня года» соревновалась в номинации «Оскара», как лучший саундтрек. В итоге лучшим саундтреком стала композиция к фильму «Ла-Ла Ленд».