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    Певца Николая Носкова госпитализировали в тяжелом состоянии

    • Сьогодні, 13:32
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    Николай Носков
    Николай Носков

    Врачам удалось стабилизировать состояние артиста. Его готовят к операции по удалению тромба в шейном отделе

    Госпитализированного российского певца Николая Носкова готовят к операции по удалению тромба. Об этом сообщила пресс-служба музыканта.

    Артист, по данным пресс-службы, поступил в отделение в тяжелом состоянии, которое специалистам удалось стабилизировать.

    Певец находится в клиническом госпитале «Лапино», где проходит курс интенсивной терапии. Врачи готовят его к операции по удалению тромба в шейном отделе.

    Носков хорошо известен исполнением хитов «Я не модный», «Я тебя люблю», «Это здорово».

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