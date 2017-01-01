Певца Николая Носкова госпитализировали в тяжелом состоянии

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Николай Носков

Врачам удалось стабилизировать состояние артиста. Его готовят к операции по удалению тромба в шейном отделе

Госпитализированного российского певца Николая Носкова готовят к операции по удалению тромба. Об этом сообщила пресс-служба музыканта.

Артист, по данным пресс-службы, поступил в отделение в тяжелом состоянии, которое специалистам удалось стабилизировать.

Певец находится в клиническом госпитале «Лапино», где проходит курс интенсивной терапии. Врачи готовят его к операции по удалению тромба в шейном отделе.

Носков хорошо известен исполнением хитов «Я не модный», «Я тебя люблю», «Это здорово».