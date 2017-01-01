Певец из РФ призвал остановить российскую агрессию против Украины
- Сьогодні, 16:14
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Известный российский певец Алексей Лебединский (известный как Профессор Лебединский) призвал своих сограждан остановить агрессию против Украины.
Свою позицию артист опубликовал в социальной сети Facebook.
«Я считаю, что все люди на планете и в особенности все мои соотечественники россияне, оставшиеся в своем уме, обязаны поставить эту аватарку», – написал он. Также Лебединский опубликовал изображение украинского флага с лозунгом Stop Russian aggression.
Многие поклонники поддержали артиста и его инициативу и опубликовали картинку в поддержку Украины. Но нашлись и те, кто поинтересовался у Лебединского, почему он поддерживает только Украину.
«Почему именно на украинском флаге? Мы что, только в Украине зверствуем? Мы вон в Сирии сколько дел натворили, на 10 Украин хватит. А помимо этого 90 процентов мирового терроризма – тоже наших рук дело. Наша агрессия – как раковая опухоль с метастазами, обхватившая половину планеты», – написал пользователь Guy Smith.