Певец из РФ призвал остановить российскую агрессию против Украины



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Известный российский певец Алексей Лебединский (известный как Профессор Лебединский) призвал своих сограждан остановить агрессию против Украины.

Свою позицию артист опубликовал в социальной сети Facebook.



«Я считаю, что все люди на планете и в особенности все мои соотечественники россияне, оставшиеся в своем уме, обязаны поставить эту аватарку», – написал он. Также Лебединский опубликовал изображение украинского флага с лозунгом Stop Russian aggression.

Многие поклонники поддержали артиста и его инициативу и опубликовали картинку в поддержку Украины. Но нашлись и те, кто поинтересовался у Лебединского, почему он поддерживает только Украину.

«Почему именно на украинском флаге? Мы что, только в Украине зверствуем? Мы вон в Сирии сколько дел натворили, на 10 Украин хватит. А помимо этого 90 процентов мирового терроризма – тоже наших рук дело. Наша агрессия – как раковая опухоль с метастазами, обхватившая половину планеты», – написал пользователь .