  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-біз
    Шоу-біз

    Певец из РФ призвал остановить российскую агрессию против Украины

    • Сьогодні, 16:14
    • Розсилка

    Известный российский певец Алексей Лебединский (известный как Профессор Лебединский) призвал своих сограждан остановить агрессию против Украины.

    Свою позицию артист опубликовал в социальной сети Facebook. 

    «Я считаю, что все люди на планете и в особенности все мои соотечественники россияне, оставшиеся в своем уме, обязаны поставить эту аватарку», – написал он. Также Лебединский опубликовал изображение украинского флага с лозунгом Stop Russian aggression.

    Многие поклонники поддержали артиста и его инициативу и опубликовали картинку в поддержку Украины. Но нашлись и те, кто поинтересовался у Лебединского, почему он поддерживает только Украину.

    «Почему именно на украинском флаге? Мы что, только в Украине зверствуем? Мы вон в Сирии сколько дел натворили, на 10 Украин хватит. А помимо этого 90 процентов мирового терроризма – тоже наших рук дело. Наша агрессия – как раковая опухоль с метастазами, обхватившая половину планеты», – написал пользователь Guy Smith.

    агресія
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ