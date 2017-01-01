Певица без трусов на детском турнире в Нежине шокировала своим видом

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На мероприятие вокалистка пришла с огромным декольте и без нижнего белья

Певица, которая выступила в Нежине на детских соревнованиях по вольной борьбе «Кубок Мерлени» вызвала бурю возмущений в сети. На мероприятие вокалистка пришла с огромным декольте и без нижнего белья.

«Перед детьми выступила певица без трусов, какой срам. Это СК «Звезда». Кто пригласил к детям в таком наряде очень интересно», - написал на своей странице в Facebook пользователь Alex Mann, разместив соответствующие фотографии.

В комментариях под снимками пользователи делятся своими эмоциями.

Отметим, что недавно хакеры слили в интернет голые фотографии известной спортсменки. Интернет-бандиты выложили в открытый доступ интимные фотографии американки, которые хранились у нее на компьютере.

Джерело: Обозреватель