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    Шоу-біз

    Певица без трусов на детском турнире в Нежине шокировала своим видом

    • Сьогодні, 10:29
    • Розсилка

    На мероприятие вокалистка пришла с огромным декольте и без нижнего белья

    Певица, которая выступила в Нежине на детских соревнованиях по вольной борьбе «Кубок Мерлени» вызвала бурю возмущений в сети. На мероприятие вокалистка пришла с огромным декольте и без нижнего белья.

    «Перед детьми выступила певица без трусов, какой срам. Это СК «Звезда». Кто пригласил к детям в таком наряде очень интересно», - написал на своей странице в Facebook пользователь Alex Mann, разместив соответствующие фотографии.

    В комментариях под снимками пользователи делятся своими эмоциями.

    Отметим, что недавно хакеры слили в интернет голые фотографии известной спортсменки. Интернет-бандиты выложили в открытый доступ интимные фотографии американки, которые хранились у нее на компьютере.

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    Певица без трусов на детском турнире в Нежине шокировала своим видом
    Певица без трусов на детском турнире в Нежине шокировала своим видом
    Певица без трусов на детском турнире в Нежине шокировала своим видом
    Певица без трусов на детском турнире в Нежине шокировала своим видом
    Певица без трусов на детском турнире в Нежине шокировала своим видом

    Джерело: Обозреватель

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