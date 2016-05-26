Pianoбой презентовал чувственный видеоклип

Посмотрев эту работу, и прослушав песню, кожа покрывается мурашками.

Его хочется пересматривать и пересматривать.

Трудился над клипом режиссер Гео Лерос. В кадре – Исландия, Шуров играющий на пианино посреди воды и чувственная Даша Коломиец, которая предстает в совершенно не привычном для многих амплуа, пишет журнал Elle.

«Ничего не хочу говорить об этой песне – она сама за себя все сказала. Хочу только, чтоб мои самые верные и чуткие слушатели знали, что эта работа – для них. Для самых глубоких и трушных фэнов, с которыми я на одной волне в этом жизненном шторме», - именно так прокомментировал сам Дмитрий Шуров свою новую работу.

А что скажете вы?