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    Шоу-біз

    Пиджак на голое тело. Как выглядит новый тренд от Кортни Кардашьян

    • Сьогодні, 13:58
    • Розсилка

    Кортни выбрала для выхода на красную дорожку костюм, пиджак от которого надела на голое тело.

    Кортни Кардашьян вместе с сестрой Ким посетила премьеру фильма «Обещание».

    Вместе с другими звездами пара позировала у TCL Chinese Theatre.

    Кортни выбрала для выхода костюм, пиджак от которого надела на голое тело.

    Кроме знаменитых сестер на красную дорожку вышли Шер, Орландо Блум, Кристиан Бэйл с женой и другие звезды шоу-бизнеса.

    Недавно Кортни вернулась с отдыха. Загорала и плавала в океане на Гавайях вместе со своим бывшим возлюбленным Скоттом Диссиком и их детьми.

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    Пиджак на голое тело. Как выглядит новый тренд от Кортни Кардашьян
    Пиджак на голое тело. Как выглядит новый тренд от Кортни Кардашьян
    Пиджак на голое тело. Как выглядит новый тренд от Кортни Кардашьян
    Пиджак на голое тело. Как выглядит новый тренд от Кортни Кардашьян
    Пиджак на голое тело. Как выглядит новый тренд от Кортни Кардашьян
    Пиджак на голое тело. Как выглядит новый тренд от Кортни Кардашьян
    Пиджак на голое тело. Как выглядит новый тренд от Кортни Кардашьян
    Пиджак на голое тело. Как выглядит новый тренд от Кортни Кардашьян
    Пиджак на голое тело. Как выглядит новый тренд от Кортни Кардашьян
    Пиджак на голое тело. Как выглядит новый тренд от Кортни Кардашьян
    Пиджак на голое тело. Как выглядит новый тренд от Кортни Кардашьян
    Пиджак на голое тело. Как выглядит новый тренд от Кортни Кардашьян
    Пиджак на голое тело. Как выглядит новый тренд от Кортни Кардашьян
    Пиджак на голое тело. Как выглядит новый тренд от Кортни Кардашьян
    Пиджак на голое тело. Как выглядит новый тренд от Кортни Кардашьян
    Пиджак на голое тело. Как выглядит новый тренд от Кортни Кардашьян
    Пиджак на голое тело. Как выглядит новый тренд от Кортни Кардашьян
    Пиджак на голое тело. Как выглядит новый тренд от Кортни Кардашьян
    Пиджак на голое тело. Как выглядит новый тренд от Кортни Кардашьян
    Пиджак на голое тело. Как выглядит новый тренд от Кортни Кардашьян
    Пиджак на голое тело. Как выглядит новый тренд от Кортни Кардашьян
    Пиджак на голое тело. Как выглядит новый тренд от Кортни Кардашьян
    Пиджак на голое тело. Как выглядит новый тренд от Кортни Кардашьян
    Пиджак на голое тело. Как выглядит новый тренд от Кортни Кардашьян
    Пиджак на голое тело. Как выглядит новый тренд от Кортни Кардашьян
    Пиджак на голое тело. Как выглядит новый тренд от Кортни Кардашьян
    Пиджак на голое тело. Как выглядит новый тренд от Кортни Кардашьян
    Пиджак на голое тело. Как выглядит новый тренд от Кортни Кардашьян
    Пиджак на голое тело. Как выглядит новый тренд от Кортни Кардашьян
    Пиджак на голое тело. Как выглядит новый тренд от Кортни Кардашьян
    Пиджак на голое тело. Как выглядит новый тренд от Кортни Кардашьян
    Пиджак на голое тело. Как выглядит новый тренд от Кортни Кардашьян
    Пиджак на голое тело. Как выглядит новый тренд от Кортни Кардашьян

    Джерело: Gazeta.ua

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