Пиджак на голое тело. Как выглядит новый тренд от Кортни Кардашьян

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Кортни выбрала для выхода на красную дорожку костюм, пиджак от которого надела на голое тело.

Кортни Кардашьян вместе с сестрой Ким посетила премьеру фильма «Обещание».

Вместе с другими звездами пара позировала у TCL Chinese Theatre.

Кортни выбрала для выхода костюм, пиджак от которого надела на голое тело.

Кроме знаменитых сестер на красную дорожку вышли Шер, Орландо Блум, Кристиан Бэйл с женой и другие звезды шоу-бизнеса.

Недавно Кортни вернулась с отдыха. Загорала и плавала в океане на Гавайях вместе со своим бывшим возлюбленным Скоттом Диссиком и их детьми.

Джерело: Gazeta.ua