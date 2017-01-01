Пиджак на голое тело. Как выглядит новый тренд от Кортни Кардашьян
- Сьогодні, 13:58
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Кортни выбрала для выхода на красную дорожку костюм, пиджак от которого надела на голое тело.
Кортни Кардашьян вместе с сестрой Ким посетила премьеру фильма «Обещание».
Вместе с другими звездами пара позировала у TCL Chinese Theatre.
Кортни выбрала для выхода костюм, пиджак от которого надела на голое тело.
Кроме знаменитых сестер на красную дорожку вышли Шер, Орландо Блум, Кристиан Бэйл с женой и другие звезды шоу-бизнеса.
Недавно Кортни вернулась с отдыха. Загорала и плавала в океане на Гавайях вместе со своим бывшим возлюбленным Скоттом Диссиком и их детьми.
Джерело: Gazeta.ua