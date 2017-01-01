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    «Піккардійська терція» выпустила первый сингл из нового альбома

    • Сьогодні, 15:52
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    Песня «Дженні» - еще одна композиция на слова шотландского поэта Роберта Бернса

    По словам участников коллектива, песня «Дженні» - своеобразное предостережение для людей, которые очень любят совать нос в чужие дела, особенно в дела амурные.

    «Эта песня долго лежала на нашей музыкальной полке – до тех пор, пока Андрей Капрал не взялся за ее аранжировку. Сейчас эта песня уже проверена на десятках концертов и вот, наконец, записана на студии», – рассказал фронтмен коллектива Ярослав Нудик.

    Песня «Дженні» – первый сингл из нового альбома группы, который будет называться «Лети...» и готовится к выходу осенью 2017 года, к 25-летию вокальной формации.

     

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