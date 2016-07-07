Пинк опубликовала трогательные фото новорожденного сына в соцсети

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Певица не обращает внимания не предрассудки и не скрывает детей от посторонних

Пинк стала мамой очаровательного малыша в конце прошлого года. Певица сообщила о прибавлении в семье через несколько дней после родов.

Она опубликовала в «Инстаграм» снимок с сыном, которого назвала Джеймсоном Муном. А недавно знаменитость вновь порадовала подписчиков новым трогательным фото малыша и его пятилетней сестры Уиллоу.

Девочка бережно держит на руках спящего брата, который из-за забавной шапочки похож на сказочного гномика.

Судя по всему, знаменитость не обращает внимания на различные предрассудки и не собирается скрывать мальчика от посторонних. В прошлый вторник Пинк вместе с мужем, мотогонщиком Кэри Хартом, и детьми была замечена на шопинге в одном из гипермаркетов в Малибу. Звезда ходила по магазину, прижимая к груди спящего новорожденного сына. А, заметив папарацци, она даже не подумала спрятать его лицо от фотокамер.

Джерело: graziamagazine.ru