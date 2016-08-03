Пинк призывает молодых мам забыть о стандартах красоты



Розсилка ВІДПРАВИТИ

C проблемой лишнего веса после родов сталкиваются многие женщины.

И большинство прибегает к диетам и активным тренировкам, чтобы скорее вернуться в форму. Однако, певица Пинк, которая сама старается не пропускать занятия в тренажерном зале после рождения второго сына, призывает девушек, недавно ставших мамами, не гнаться за привычными стандартами красоты.

Пинк опубликовала в своем микроблоге фотографию с тренировки и рассказала, что совершенно не переживает из-за цифр на весах, и призывает других следовать ее примеру.

«Вы верите, что сейчас я вешу 73 килограмма? Если верить принятым стандартам, то я страдаю от ожирения. Я знаю, что я пока далека от своего идеального веса, но я не чувствую себя жирной! Единственное, что я чувствую — себя! Так что будьте собой, леди!», -написала звезда.

Сын певицы Джеймсон родился в конце декабря прошлого года, а в январе Пинк призналась, что намерена сбросить 14 килограммов, набранные во время беременности, и приступила к занятиям с тренером.

Джерело: graziamagazine.ru