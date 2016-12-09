Пиппа Миддлтон не хочет видеть на своей свадьбе Меган Маркл

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Уже в конце мая состоится бракосочетание младшей сестры Кейт Миддлтон Пиппы с миллиардером Джеймсом Мэттьюсом.

По сообщениям британской прессы свадьба будет такой грандиозной, что вполне претендует на звание «главного события года».

Говорят, Пиппа мечтает, чтобы все прошло идеально: она не только продумала всю подготовку до мелочей, но еще и запретила старшей сестре быть подружкой невесты (чтобы Кейт не отвлекала на себя внимание, естественно).

Однако герцогиня Кембриджская не единственная, кто попал под эмбарго Пиппы. Вы будете удивлены, но Миддлтон-младшая запретила Меган Маркл появляться на свадьбе даже под руку с принцем Гарри. Говорят, она даже придумала своеобразное правило No ring, No bring, которое работает очень просто: все те, у кого приглашение с пометкой «+1» не имеют права взять свою половинку на свадьбу, если они не узаконили отношения. Одним словом, на свадьбе Пиппы и Джеймса будут веселиться только холостяки или семейные пары. Скучновато, не находите?

Причина такого решения Миддлтон точно такая же, как и в случае со старшей сестрой Кейт: в последнее время к Меган Маркл приковано слишком много внимания со стороны прессы, поэтому Пиппа попросту боится остаться незамеченной. Кажется, у младшей сестры герцогини серьезные комплексы.

Реакция принца Гарри, кстати, пока неизвестна. Вполне возможно, что он вовсе откажется от приглашения, нежели пойдет на свадьбу без своей возлюбленной.





Джерело: graziamagazine.ru