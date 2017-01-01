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    Пирожок с сюрпризом: известный телеведущий прокомментировал скандал с Дорном

    • Сьогодні, 11:50
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    Сашко Лирнык, фото:1tv.com.ua
    Сашко Лирнык, фото:1tv.com.ua

    Сашко Лирнык раскритиковал интервью украинского артиста российскому журналистку

    Телеведущий Александр Власюк, больше известный под именем Сашка Лирныка, отреагировал на скандальные заявления Ивана Дорна.

    «Ну что? Попробовали очередного «пирожка с говном» от русскоязычного «украинского» артиста Ивана Дорна? А как хвалили, как хвалили! Ванечка Дорн в футболочке с тризубчиком выступил. Он как и Зеленский баблишко на АТО давал, он патриот! И здесь Ванечка сам рассказал, кто есть кто. А оказывается и не патриот, и не давал, и вообще - идите на фиг с вашей Украиной! Вывод, о котором я говорил, - все русскоязычные артисты не украинцы. Как бы они себя не называли и какими бы сине-желтыми флагами не обвешивались. За бабло они себе и перышки, и штопор в сраку вставят. А не только футболочку с тризубчиком нацепят», - пишет Сашко Лирнык в своем блоге на Site.ua.

    Украинский певец Иван Дорн открестился от помощи воинам АТО. Ему «нравится» считать россиян и украинцев братьями.

    Об этом заявил в интервью российскому видеоблогеру Юрию Дудю. Полную версию беседы опубликовали на YouTube-канале программы «вДудь».

    По словам украинского певца, он не «спонсировал» антитеррористическую операцию и украинскую армию, а деньги давал только пострадавшим во время обстрела в Мариуполе.

     

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