Писатель, который в прямом эфире облил российскую ведущую и поломал микрофон, прокомментировал инцидент

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Михаил Веллер, фото: РИА Новости

Это не первый подобный инцидент с участием писателя

Российский писатель Михаил Веллер пообещал публично прокомментировать инцидент, произошедший накануне в эфире радиостанции «Эхо Москвы», и пока не отказался от сотрудничества с ней.

«Видите ли, во-первых, все, что произошло, можно увидеть на сайте «Эха Москвы», где в видеоформате висит вся эта встреча, сколько там было - 20 минут. Все можно увидеть. И, во-вторых, я уже описал свое мнение по поводу произошедшего и оно должно выйти в свет, оттуда все можно будет узнать. Сейчас не могу сказать, на каком это будет ресурсе», - прокомментировал Веллер.

Отметим, в минувший четверг в эфире программы «Особое мнение» писатель Веллер оскорбил ведущую Ольгу Бычкову, задававшую ему вопросы, вырвал микрофон, плеснул в ее сторону водой и бросил чашку.

«Михаил Веллер вырвал микрофон, швырнул чашку. Видимо, нам придется продолжать передачу каким-то другим образом... Извините, пожалуйста, мне очень стыдно за Михаила Веллера. Это немножко не самое правильное поведение. Я думаю, что он немножко погорячился», - говорится в расшифровке программы на сайте «Эха».

«До тех пор, пока Михаил Веллер не принесет свои извинения Ольге Бычковой, его на «Эхе» не будет», - заявил позднее главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов в своем видеоблоге на сайте радиостации.

Отвечая на вопрос, будет ли он продолжать сотрудничество с «Эхо Москвы», Веллер ответил: «Жизнь покажет».

На вопрос, собирается ли он пообщаться с журналисткой, писатель ответил: «Без комментариев».

Михаил Веллер, которому в этом году исполнится 69 лет, один из самых издаваемых российских писателей, первая книга его рассказов «Хочу быть дворником» вышла в 1983 году, за ней последовал ряд других произведений, в том числе ставший бестселлером сборник рассказов «Легенды Невского проспекта». Одной из последних его книг стала «Любовь и страсть» о самых известных историях любви реальных и литературных.

Это не первый подобный инцидент с участием писателя: немногим более месяца назад он резко хлопнул по столу со стаканом, расплескал воду и вышел из студии на съемках программы «Право голоса» на телеканале ТВЦ.





Джерело: ТАСС