Пивоваров представил новый клип о людях-альбиносах

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Артем Пивоваров

По словам артиста, в основе сюжета история влюбленной пары людей-альбиносов

Украинский певец и саунд-продюсер Артем Пивоваров презентовал клип на заглавный трек своего нового альбома «Стихия воды» – «Кислород».

В основе сюжета история влюбленной пары людей-альбиносов, которые каждую минуту борются за свое счастье. «Мы хотим показать, что «дети Луны», так еще называют альбиносов, отличаются от нас только внешне, но они так же, как и мы, живут, дышат, чувствуют и любят. Акцент от того, что они выглядят иначе и что их цвет кожи светлее, уверенно смещается на то, что внутри.. А внутри каждого человека, в независимости от того, альбинос он, темнокожий или мулат, должно быть только одно – любовь», – поделился Артем Пивоваров.

Режиссером клипа стал Тарас Голубков, который ранее снимал для Пивоварова клипы «Стихия» и «На глубине». Съемки проходили в Киеве на нескольких локациях.