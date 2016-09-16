Племянница принцессы Дианы вышла на подиум
- Сьогодні, 08:37
-
Розсилка
26-летняя племянница принцессы Дианы Китти Спенсер вопреки желанию аристократической семьи дебютировала на подиуме в качестве модели.
Она приняла участие в показе Dolce & Gabbana в рамках Недели моды в Милане. Как оказалось, девушка долгие годы мечтала о карьере манекенщицы, но ее отец, родной брат принцессы Дианы граф Чарльз Спенсер, всегда был категорически против такого будущего для своей дочери.
Послушав отца, Китти уехала в 1995 году из Англии в Южную Африку вместе с семьей, где получила престижное образование по специальности «английская литература». Однако оставлять свою мечту она не собиралась, и в 2017 году впервые вышла на подиум. «Для меня это большая честь! Огромное спасибо организаторам шоу. Я получала удовольствие от каждой секунды, проведенной на этом мероприятии!» — таким комментарием сопроводила один из снимков с шоу Китти.
Джерело: graziamagazine.ru