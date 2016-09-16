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    Племянница принцессы Дианы вышла на подиум

    • Сьогодні, 08:37
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    26-летняя племянница принцессы Дианы Китти Спенсер вопреки желанию аристократической семьи дебютировала на подиуме в качестве модели.

     Она приняла участие в показе Dolce & Gabbana в рамках Недели моды в Милане. Как оказалось, девушка долгие годы мечтала о карьере манекенщицы, но ее отец, родной брат принцессы Дианы граф Чарльз Спенсер, всегда был категорически против такого будущего для своей дочери.

    #Repost @dolcegabbana ・・・ The #DGmillennials just made history #DGRinascimento #DGFamily #DGFW18 Vdo by @maximsap

    Публикация от Kitty Spencer (@kitty.spencer)

    Послушав отца, Китти уехала в 1995 году из Англии в Южную Африку вместе с семьей, где получила престижное образование по специальности «английская литература». Однако оставлять свою мечту она не собиралась, и в 2017 году впервые вышла на подиум. «Для меня это большая честь! Огромное спасибо организаторам шоу. Я получала удовольствие от каждой секунды, проведенной на этом мероприятии!» — таким комментарием сопроводила один из снимков с шоу Китти.

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    Племянница принцессы Дианы вышла на подиум
    Племянница принцессы Дианы вышла на подиум
    Племянница принцессы Дианы вышла на подиум
    Племянница принцессы Дианы вышла на подиум
    Племянница принцессы Дианы вышла на подиум

    Джерело: graziamagazine.ru

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