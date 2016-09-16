Племянница принцессы Дианы вышла на подиум

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26-летняя племянница принцессы Дианы Китти Спенсер вопреки желанию аристократической семьи дебютировала на подиуме в качестве модели.

Она приняла участие в показе Dolce & Gabbana в рамках Недели моды в Милане. Как оказалось, девушка долгие годы мечтала о карьере манекенщицы, но ее отец, родной брат принцессы Дианы граф Чарльз Спенсер, всегда был категорически против такого будущего для своей дочери.

#Repost @dolcegabbana ・・・ The #DGmillennials just made history #DGRinascimento #DGFamily #DGFW18 Vdo by @maximsap Публикация от Kitty Spencer (@kitty.spencer) Фев 26 2017 в 12:55 PST

Послушав отца, Китти уехала в 1995 году из Англии в Южную Африку вместе с семьей, где получила престижное образование по специальности «английская литература». Однако оставлять свою мечту она не собиралась, и в 2017 году впервые вышла на подиум. «Для меня это большая честь! Огромное спасибо организаторам шоу. Я получала удовольствие от каждой секунды, проведенной на этом мероприятии!» — таким комментарием сопроводила один из снимков с шоу Китти.

Джерело: graziamagazine.ru