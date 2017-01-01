Племянница Софии Ротару: Мне предлагали переписать песни на русском и переехать в Россию

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фото: прес-служба певицы Sonya Kay

Певица рассказала, почему не смогла уехать в Россию

Молодая украинская певица Sonya Kay, племянница Софии Ротару в интервью Live.Karabas рассказала, что ей предлагали перебраться в Россию и выступать там.

«Это было предложение не мне, а бывшему продюсеру. Сказали: давайте перепишите украинские песни на русском и мы будем вас продвигать в России. Я отказалась. У меня есть гражданская позиция, которая не позволяет этого делать», - отметила Sonya.

Отметим, что девушка стала не так давно развивать свою карьеру в Украине. До этого Sonya Kay около 10 лет училась в Великобритании дизайну интерьеров, а после решила заниматься музыкой в Украине. «Разумеется, у меня были мысли о том, чтобы начать петь там, но это очень-очень сложно делать. Пожалуй, если бы у меня там была семья, можно было об этом серьезно рассуждать», - добавила певица.

Тексты песен Sonya Kay написаны исключительно на украинском. Девушка выступает в украинских клубах.

Отец Сони Сергей был художественным руководителем известного ансамбля «Черемош», а мать Лидия Ротару - певицей. Сестра ее матери - София Ротару.