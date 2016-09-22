Племянница Софии Ротару представила песню про Карпаты

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По словам исполнительницы, новый трек не только о красоте Украины, но и о свободе в каждом из нас

Певица Sonya Kay представила свою новую песню «Понад плаєм». По словам Сони, в легкий летний мотив трека и простые слова, вложено гораздо больше, чем может показаться на первый взгляд.

«Понад плаєм» - это песня о свободе в голове каждого из нас. Ведь главная проблема молодых людей, несмотря на все возможности, что дает им жизнь - страх мыслить шире и воплощать свои безумные идеи в реальность.

Весной, гуляя в Карпатах, Sonya Kay заблудилась. Девушка не уследили за временем, и не заметила, как вокруг начало смеркаться.

«Сначала мне стало очень страшно. В какой-то момент я подумала, что уже не выберусь отсюда. Но потом я посмотрела на звезды и в тот же миг почувствовала настоящую свободу от всего, что хоть как-то омрачало мое настроение от всех своих страхов, от плохих мыслей, даже паника по поводу того, что я не выйду отсюда мгновенно исчезла. И как ни странно, буквально через несколько минут своего озарения, я нашла тропинку, по которой пришла сюда. Для меня это было знаком свыше, что так и должно произойти. Я сразу же поделилась историей с Ланой и мы решили, что просто необходимо написать об этом песню, а ребята из Ost & Meyer сделали нам замечательное аранжировки».

Напомним, молодая украинская певица Sonya Kay, племянница Софии Ротару рассказала, что ей предлагали перебраться в Россию и выступать там. Певица отказалась сделать это из-за своей гражданской позиции.