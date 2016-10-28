Плохие новости из королевства: помолвка принца Гарри и Меган Маркл под угрозой



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Стоило стремительному роману принца Гарри и актрисы Меган Маркл перейти в стадию «ну когда же он сделает предложение», а последние недели СМИ активно спекулировали на теме грядущей свадьбы, как над этим союзом нависла реальная угроза.

Причем, несмотря на тревожную атмосферу вокруг Букингемского дворца, беда пришла с другой стороны: пятно на репутации несостоявшейся пока невесты поставил член ее семьи.

На днях сводный брат Меган Маркл Томас, который совсем недавно рассыпался в дифирамбах сестре и ее возлюбленному, стал виновником бытового скандала: по сообщению британского таблоида Daily Mail, он в алкогольном опьянении угрожал оружием своей супруге Трейси.

В результате Томас был задержан полицией (дело происходило в Канаде), а затем отпущен под залог, внесенный самой же пострадавшей.

Однако в ходе разбирательства выяснилось, что брата возлюбленной принца Гарри можно привлечь к ответственности и за другие нарушения, в том числе и за незаконное хранение оружия. В ближайшее время над ним состоится суд.

Тем временем, жена Томаса сообщила прессе, что у него давние проблемы с алкоголем, и заверила, что сестре он никак не хотел навредить.

Очевидно, потенциальным родственникам Виндзоров пока невдомек, что СМИ следит за каждым их шагом, и любые негативные проявления с их стороны бросают тень на королевскую фамилию.

К слову, они уже успели подпортить Меган ее «досье»: напомним, что как только отношения с принцем Уэльским были обнародованы, сестра актрисы Саманта Грант публично обвинила мисс Маркл в меркантильных намерениях.

К тому же, сама 35-летняя Маркл, будучи звездой американских сериалов, не является идеальной кандидатурой на роль принцессы. Удивительно, что при наличии скандального шлейфа девушка пришлась ко двору, и даже Елизавета II не стала препятствовать их отношениям с внуком. Интересно, как отреагируют представители британской короны на эти новости.

Джерело: graziamagazine.ru