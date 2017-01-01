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    Плюсы холостяцкой жизни: Брэд Питт начал ходить на свидания

    • Сьогодні, 18:21
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    Брэд Питт
    East news
    Брэд Питт

    Похоже, Брэд Питт начал пользоваться выгодами холостяцкой жизни.

    Недавно его близкий друг, который предпочел остаться неизвестным, рассказал журналистам, что актер начал ходить на свидания и вновь получать удовольствие от общения с противоположным полом.

    «На Брэда никто из нас не давил. Он сам решил, что уже пора заняться собственной личной жизнью и даже успел сходить на несколько свиданий. Конечно, говорить о каких-либо серьезных отношениях пока рано, но определенно могу сказать, что Брэд начал оживать. Он вновь наслаждается общением с женщинами. Кстати, ему очень помогает арт-терапия. Благодаря своим занятиям скульптурой он смог выбраться из депрессии, вызванной разводом с Джоли», — отметил инсайдер.

    Брэд Питт начал ходить на свидания

    Судя по всему, Питт серьезно увлекся искусством. По слухам, он уже ищет себе дом в районе Frogtown, где расположено множество художественных мастерских. СМИ сообщают, что актер хочет купить себе жилье, в котором сможет обустроить для себя собственную мастерскую. Многие эксперты из мира искусства отмечают, что Брэд очень талантлив талант и у него есть собственный уникальный почерк.

    Джерело: graziamagazine.ru

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