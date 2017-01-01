Плюсы холостяцкой жизни: Брэд Питт начал ходить на свидания



Розсилка ВІДПРАВИТИ

East news Брэд Питт

Похоже, Брэд Питт начал пользоваться выгодами холостяцкой жизни.

Недавно его близкий друг, который предпочел остаться неизвестным, рассказал журналистам, что актер начал ходить на свидания и вновь получать удовольствие от общения с противоположным полом.

«На Брэда никто из нас не давил. Он сам решил, что уже пора заняться собственной личной жизнью и даже успел сходить на несколько свиданий. Конечно, говорить о каких-либо серьезных отношениях пока рано, но определенно могу сказать, что Брэд начал оживать. Он вновь наслаждается общением с женщинами. Кстати, ему очень помогает арт-терапия. Благодаря своим занятиям скульптурой он смог выбраться из депрессии, вызванной разводом с Джоли», — отметил инсайдер.

Судя по всему, Питт серьезно увлекся искусством. По слухам, он уже ищет себе дом в районе Frogtown, где расположено множество художественных мастерских. СМИ сообщают, что актер хочет купить себе жилье, в котором сможет обустроить для себя собственную мастерскую. Многие эксперты из мира искусства отмечают, что Брэд очень талантлив талант и у него есть собственный уникальный почерк.

Джерело: graziamagazine.ru