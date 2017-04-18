По-богатому: костюмы ведущих для «Евровидения-2017» обошлись почти в 900 тыс. грн, а красная дорожка – в 2,5 млн



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Подготовка к конкурсу продолжает обрастать скандальными подробностями.

На днях сеть взорвала новость о том, что выступление победительницы «Евровидения-2016» Джамалы обойдется почти в миллион гривен, а хедлайнер конкурса – певица Руслана, которая принесла нашей стране победу в 2004 году, – получит гонорар в размере 394 тыс. грн.

Согласно данным системы ProZorro, почти миллион гривен будет потрачен на костюмы для ведущих международного песенного конкурса. В общей сложности на наряды Владимира Остапчука, Александра Скичко и Тимура Мирошниченко потратили 894 тысячи гривен.

Так, за два костюма украинского бренда Lake Studio организаторы заплатили 140 тысяч гривен (брюки по 23 тысячи, а пиджаки по 47), три костюма от Elena Burenina обошлись в 150 тысяч, а работу ателье Indposhiv оценили в 604 879 гривен.

Также стало известно, что шоумен Андрей Джеджула получит 2,5 миллиона гривен за организацию и проведение красной дорожки конкурса и церемонии открытия «Евровидения-2017». Однако что входит в перечень услуг, который оценили в 2,49 млн грн, – не уточняется.

Напомним, что международный песенный конкурс «Евровидение» состоится в Киеве 9, 11 и 13 мая. Расписание концертов и цены на билеты вы можете узнать здесь.