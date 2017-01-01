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    По стопам матери: дочь Мадонны шокирует публику своим эпатажем (фото)

    • Сьогодні, 13:17
    • Розсилка
    Лурдес&nbsp; Мария Чикконе-Леон. Старшая дочь Мадонны
    Фото: Instagram
    Лурдес  Мария Чикконе-Леон. Старшая дочь Мадонны

    Старшая дочь Мадонны - Лурдес Мария Чикконе-Леон в свои 22 года успела обзавестись собственными фанатами и не устает удивлять их в соцсетях

    С появлением на свет первой дочери знаменитой певицы Мадонны – Лурдес Марии Чикконе-Леон,  звёздный бомонд  заинтересовал вопрос получится  ли у девушки пойти по стопам своей эпатажной матери. И Лурдес оправдала все ожидания.

    К своим 22 годам девушка успела запустить собственную линию молодёжной одежды Material Girl и завести популярный блог для своих фанов. Лурдес демонстрирует многочисленные тату, пирсинг и смену ярких причёсок,  учавствует во флешмобах в поддержку естественной красоты и всячески рекламирует новый альбом своей знаменитой матери

    Недавно 58 летняя Мадонна опубликовала архивный снимок, cо словами: 

    «Здесь я ровесница моей дочери. Живу в заброшенной синагоге в Квинсе. Танцевала, училась играть на гитаре, мечтала. Бралась за любую работу, жила на один доллар в день и молилась, чтобы кто-то поверил в меня. Старые добрые времена».

    Мадонна
    Мадонна в юном возрасте (фото: Instagram Мадонны)

    Фанаты певицы отмечают,  что её наследница как две капли похожа свою знаменитую мать, как внешне,  так и своей индивидуальностью, перешедшей будто по наследству. 

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    Лурдес Мария Чикконе-Леон
    По стопам матери: дочь Мадонны шокирует публику своим эпатажем (фото)
    По стопам матери: дочь Мадонны шокирует публику своим эпатажем (фото)
    По стопам матери: дочь Мадонны шокирует публику своим эпатажем (фото)
    По стопам матери: дочь Мадонны шокирует публику своим эпатажем (фото)
    По стопам матери: дочь Мадонны шокирует публику своим эпатажем (фото)
    Фото: Instagram Лурдес Мариb Чикконе-Леон

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