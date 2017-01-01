По стопам матери: дочь Мадонны шокирует публику своим эпатажем (фото)

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Фото: Instagram Лурдес Мария Чикконе-Леон. Старшая дочь Мадонны

Старшая дочь Мадонны - Лурдес Мария Чикконе-Леон в свои 22 года успела обзавестись собственными фанатами и не устает удивлять их в соцсетях

С появлением на свет первой дочери знаменитой певицы Мадонны – Лурдес Марии Чикконе-Леон, звёздный бомонд заинтересовал вопрос получится ли у девушки пойти по стопам своей эпатажной матери. И Лурдес оправдала все ожидания.

К своим 22 годам девушка успела запустить собственную линию молодёжной одежды Material Girl и завести популярный блог для своих фанов. Лурдес демонстрирует многочисленные тату, пирсинг и смену ярких причёсок, учавствует во флешмобах в поддержку естественной красоты и всячески рекламирует новый альбом своей знаменитой матери

Недавно 58 летняя Мадонна опубликовала архивный снимок, cо словами:

«Здесь я ровесница моей дочери. Живу в заброшенной синагоге в Квинсе. Танцевала, училась играть на гитаре, мечтала. Бралась за любую работу, жила на один доллар в день и молилась, чтобы кто-то поверил в меня. Старые добрые времена».

Мадонна в юном возрасте (фото: Instagram Мадонны)

Фанаты певицы отмечают, что её наследница как две капли похожа свою знаменитую мать, как внешне, так и своей индивидуальностью, перешедшей будто по наследству.