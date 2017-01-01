Победитель шоу «Голос країни» Александр Клименко: Тина Кароль разбирает песню на атомы

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tsn.ua Тина Кароль, Александр Клименко, Катя Осадчая

Отец Александр рассказал, как ему работалось со звездным тренером – Тиной Кароль.

Священник, вокруг которого разгорелся настоящий скандал из-за его высказываний о событиях на Майдане, признался, что Тина Кароль очень требовательна в работе.

«Здесь нужно понимать, если она знает, что у тебя свободный день, то этот день будет полностью в ее распоряжении и эти репетиции будут и по 10, и по 15 прогонов. Она оттачивает, она не трогает ни жестов, ни движений твоих, но все, что касается пения, – она просто разбирает на атомы песню. Мастер своего дела», – отозвался о Кароль ее подопечный.

Также отец Александр рассказал, обращалась ли к нему певица как к священнослужителю.

«У нее есть свой духовник, насколько я знаю. У нас есть, как во врачебной практике, знаете, как говорят: будешь лечиться у двух врачей – точно залечат до смерти. Так и здесь, два духовных врача, пожалуй, было бы лишним. Конечно, разговоры были. Она брала благословение или на то или на другое, но это были такие вещи, более простые, более обыденные в духовной жизни. Я думаю, с серьезными духовными вопросами у нее есть духовник и она их решает с ним», – прокомментировал отец Александр.

Напомним, что священник Александр Клименко рассказал, как помогал бойцам АТО и отпевал погибших воинов.

Джерело: ТСН