Победители Каннского кинофестиваля-2017: Диана Крюгер, Хоакин Феникс и шведская кинолента

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Моника Беллуччи и Педро Альмодовар

Стали известны лауреаты кинофестиваля

Двухнедельный марафон фотоколлов, пресс-конференций, премьерных показов и вечеринок подошел к концу — этим вечером во Франции состоялась торжественная церемония закрытия юбилейного Каннского кинофестиваля.

Миссия открывать и закрывать главное киномероприятие Европы в области кино легла на плечи итальянской актрисы Моники Беллуччи.

Оценивали работы кинематографистов в этом году немецкая режиссер Марен Аде, американские актеры Джессика Честейн и Уилл Смит, китайская актриса Фань Бинбин, французская актриса Аньес Жауи, южнокорейский режиссер Пак Чхан Ук, итальянский режиссер Паоло Соррентино и французский композитор Габриэль Яред. Председателем 70-го Каннского кинофестиваля стал испанский режиссер Педро Альмодовар.

Моника Беллуччи

Список лауреатов 70-го Каннского кинофестиваля (основная программа):

«Золотая пальмовая ветвь» — «Квадрат», режиссер Рубен Эстлунд (Швеция)

Гран-при жюри — «120 ударов в минуту», режиссер Робен Кампийо (Франция)

Приз жюри — «Нелюбовь», режиссер Андрей Звягинцев (Россия)



«Лучшая женская роль» — Диана Крюгер, «Затемнение»

«Лучшая мужская роль» — Хоакин Феникс, «Тебя никогда здесь не было»

«Лучший сценарий» — Йоргос Лантимос, «Убийство священного оленя»; Линн Рэмси, «Тебя никогда здесь не было»



«Лучший режиссер» — София Коппола, «Роковое искушение»

Специальный приз в честь 70-летия кинофестиваля — Николь Кидман

Стоит отметить, что в нынешнем году программа кинофестиваля составлялась очень тяжело и формировалась до последнего момента, поскольку многие проекты были отправлены поздно и даже недоделанными.

Рубен Эстлунд

Список лауреатов 70-го Каннского кинофестиваля (программа «Особый взгляд»):

Гран-при жюри — «Неподкупный», режиссер Мохаммад Расулоф (Иран)

Приз жюри — «Дочь Абриль», режиссер Мишель Франко (Мексика)

«Лучший режиссер» — «Ветреная река», режиссер Тейлор Шеридан (Америка)

«Лучшая актриса» — Жасмин Тринка, «Фортуната»

Приз FIPRESCI — «Теснота», режиссер Кантемир Балагов (Россия); «120 ударов в минуту», режиссер Робен Кампийо (Франция)

Спецприз конкурса за поэтичность в кино — «Барбара», Матье Амальрик (Франция).

Джерело: Spletnik