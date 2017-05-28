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    Победители Каннского кинофестиваля-2017: Диана Крюгер, Хоакин Феникс и шведская кинолента

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    Моника Беллуччи и Педро Альмодовар
    Моника Беллуччи и Педро Альмодовар

    Стали известны лауреаты кинофестиваля

    Двухнедельный марафон фотоколлов, пресс-конференций, премьерных показов и вечеринок подошел к концу — этим вечером во Франции состоялась торжественная церемония закрытия юбилейного Каннского кинофестиваля.

    Миссия открывать и закрывать главное киномероприятие Европы в области кино легла на плечи итальянской актрисы Моники Беллуччи.

    Оценивали работы кинематографистов в этом году немецкая режиссер Марен Аде, американские актеры Джессика Честейн и Уилл Смит, китайская актриса Фань Бинбин, французская актриса Аньес Жауи, южнокорейский режиссер Пак Чхан Ук, итальянский режиссер Паоло Соррентино и французский композитор Габриэль Яред. Председателем 70-го Каннского кинофестиваля стал испанский режиссер Педро Альмодовар.

    Моника Беллуччи
    Моника Беллуччи

    Список лауреатов 70-го Каннского кинофестиваля (основная программа):

    «Золотая пальмовая ветвь» — «Квадрат», режиссер Рубен Эстлунд (Швеция)

    Гран-при жюри — «120 ударов в минуту», режиссер Робен Кампийо (Франция)

    Приз жюри — «Нелюбовь», режиссер Андрей Звягинцев (Россия)

    «Лучшая женская роль» — Диана Крюгер, «Затемнение»

    «Лучшая мужская роль» — Хоакин Феникс, «Тебя никогда здесь не было»

    «Лучший сценарий» — Йоргос Лантимос, «Убийство священного оленя»; Линн Рэмси, «Тебя никогда здесь не было»

    «Лучший режиссер» — София Коппола, «Роковое искушение»

    Специальный приз в честь 70-летия кинофестиваля — Николь Кидман

    Стоит отметить, что в нынешнем году программа кинофестиваля составлялась очень тяжело и формировалась до последнего момента, поскольку многие проекты были отправлены поздно и даже недоделанными.

    Рубен Эстлунд
    Рубен Эстлунд

    Список лауреатов 70-го Каннского кинофестиваля (программа «Особый взгляд»):

    Гран-при жюри — «Неподкупный», режиссер Мохаммад Расулоф (Иран)

    Приз жюри — «Дочь Абриль», режиссер Мишель Франко (Мексика)

    «Лучший режиссер» — «Ветреная река», режиссер Тейлор Шеридан (Америка)

    «Лучшая актриса» — Жасмин Тринка, «Фортуната»

    Приз FIPRESCI — «Теснота», режиссер Кантемир Балагов (Россия); «120 ударов в минуту», режиссер Робен Кампийо (Франция)

    Спецприз конкурса за поэтичность в кино — «Барбара», Матье Амальрик (Франция).

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    Победители Каннского кинофестиваля-2017: Диана Крюгер, Хоакин Феникс и шведская кинолента
    Победители Каннского кинофестиваля-2017: Диана Крюгер, Хоакин Феникс и шведская кинолента
    Победители Каннского кинофестиваля-2017: Диана Крюгер, Хоакин Феникс и шведская кинолента
    Победители Каннского кинофестиваля-2017: Диана Крюгер, Хоакин Феникс и шведская кинолента
    Победители Каннского кинофестиваля-2017: Диана Крюгер, Хоакин Феникс и шведская кинолента
    Победители Каннского кинофестиваля-2017: Диана Крюгер, Хоакин Феникс и шведская кинолента
    Победители Каннского кинофестиваля-2017: Диана Крюгер, Хоакин Феникс и шведская кинолента
    Победители Каннского кинофестиваля-2017: Диана Крюгер, Хоакин Феникс и шведская кинолента
    Победители Каннского кинофестиваля-2017: Диана Крюгер, Хоакин Феникс и шведская кинолента
    Победители Каннского кинофестиваля-2017: Диана Крюгер, Хоакин Феникс и шведская кинолента
    Победители Каннского кинофестиваля-2017: Диана Крюгер, Хоакин Феникс и шведская кинолента
    Победители Каннского кинофестиваля-2017: Диана Крюгер, Хоакин Феникс и шведская кинолента
    Победители Каннского кинофестиваля-2017: Диана Крюгер, Хоакин Феникс и шведская кинолента
    Победители Каннского кинофестиваля-2017: Диана Крюгер, Хоакин Феникс и шведская кинолента

     

    Джерело: Spletnik

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