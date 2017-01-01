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Виола Дэвис получила «Оскар» за роль в фильме «Ограды»

Кто получил заветные статуэтки «Оскар» в 2017 году. Cписок главных победителей престижной американской кинопремии

Ночью 27 февраля в США прошло одно из главных событий в мире киноиндустрии – вручение «Оскар-2017». Американская академия кино назвала лучшие фильмы 2017 года. «Скотч» следил за всем происходящим и собрал информацию о главных победителях престижной премии.

«Оскар-2017»: Лучшая мужская роль второго плана

Махершал Али в фильме «Лунный свет»

Махершал Али за роль в фильме «Лунный свет» (Moonlight)

«Oскар» в номинации «Лучший актер второго плана» завоевал Махершала Али за роль в фильме «Лунный свет». Актер наиболее известен по ролям в сериалах «Карточный домик» и «Люк Кейдж», а также в кинофраншизе «Голодные игры».

В этом году Махершала Али также получил премию американской Гильдии киноактеров за лучшую мужскую роль второго плана.

В «Лунном свете» Али играет торговца наркотиками по имени Хуан, который заменяет отца главному герою фильма – мальчику Широну.

«Оскар-2017»: Лучшая женская роль второго плана

Виола Дэвис в фильме «Ограды»

Виола Дэвис за роль в фильме «Ограды»

Виола Дэвис получила «Оскар» в номинации «Лучшая актриса второго плана» за роль в фильме «Ограды», которая уже принесла актрисе премию BAFTA и награду американской Гильдии киноактеров. В этом году Виола Дэвис также была удостоена премии «Золотой глобус».

В фильме «Ограды» Виола Дэвис играет многострадальную жену бывшего бейсболиста Троя Максона, который после завершения карьеры вынужден собирать мусор на улицах Питтсбурга, чтобы прокормить свою семью.

«Оскар-2017»: Лучший полнометражный анимационный фильм

Анимационный фильм «Зверополис»

Анимационный фильм «Зверополис»

«Зверополис» удостоен награды киноакадемии США в номинации «Лучший полнометражный анимационный фильм». Лента студии Disney затрагивает тему совместного проживания на городской территории диких и эволюционировавших животных. Ранее мультфильм получил премию «Золотой глобус».

«Оскар-2017»: Лучший фильм на иностранном языке

Иранский режиссер Асгар Фархади

Фильм «Коммивояжер» иранского режиссера Асгар Фархади

«Коммивояжер» иранского режиссера Асгара Фархади завоевал «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». В прошлом году кинофильм был удостоен премии Каннского фестиваля за лучший сценарий.

Для Асгара Фархади это уже вторая победа на «Оскаре»: свою первую награду в аналогичной номинации он получил в 2012 году за драму «Развод Надера и Симин».

«Оскар-2017»: Лучший режиссер

Дэмиен Шазелл (в центре)

Дэмиен Шазелл за мюзикл «Ла-Ла Ленд»

Американские киноакадемики назвали Дэмиена Шазелла лучшим режиссером года за мюзикл «Ла-Ла Ленд». Фильм, действие которого разворачивается в Лос-Анджелесе, посвящен роману начинающей актрисы (Эмма Стоун) и одержимого мечтами джазового музыканта (Райан Гослинг).

Для Дэмиена Шазелла это вторая номинация на «Оскар» — в первый раз он был номинирован в 2015 году за сценарий к драме «Одержимость». «Ла-Ла Ленд» стал его второй полнометражной режиссерской работой.

«Оскар-2017»: Лучший адаптивный сценарий

Барри Дженкинс (справа) и Тарелл Элвин МакКрейни

Фильм «Лунный свет» Барри Дженкинса и Тарелла Элвина МакКрейни

Премию «Оскар» в номинации «Лучший адаптированный сценарий» получили Барри Дженкинс и Тарелл Элвин МакКрейни за фильм «Лунный свет». За основу киноленты была взята пьеса, рассказывающая о жизни гея-афроамериканца. Продюсером картины выступил Брэд Питт.

«Оскар-2017»: Лучший оригинальный сценарий

Кеннет Лонерган

Кеннет Лонерган за фильм «Манчестер у моря»

Премия «Оскар» в номинации «Лучший оригинальный сценарий» присуждена Кеннету Лонергану за фильм «Манчестер у моря».

Семейная драма с Кейси Аффлеком в главной роли рассказывает о пережившем личную трагедию слесаре, который после смерти старшего брата оказался опекуном его сына-подростка.

«Оскар-2017»: Лучшая актриса

Эмма Стоун

Эмма Стоун за главную роль в фильме «Ла-Ла Лэнд»

Американские киноакадемики назвали лучшей актрисой года исполнительницу главной роли в фильме «Ла-Ла Лэнд» Эмму Стоун. Мюзикл уже принес актрисе «Золотой глобус», награду Гильдии актеров США и премию BAFTA.

Для американки это вторая номинация на «Оскар»: в 2014 году она претендовала на статуэтку за «Лучшую роль второго плана» в «Бердмэне», но уступила Патрисии Аркетт.

Среди других известных работ актрисы — «Бумажный человек» (2009 год), «Отличница легкого поведения» (2010), «Прислуга» (2011), дилогия «Новый Человек-паук» (2012 и 2014 годы), «Иррациональный человек» (2015 год).

«Оскар-2017»: Лучший актер

Кейси Аффлек

Кейси Аффлек за роль в фильме «Манчестер у моря»

«Оскар» в номинации «Лучший актер» завоевал Кейси Аффлек за роль в фильме «Манчестер у моря». Американец сыграл пережившего личную трагедию слесаря, который после смерти старшего брата оказывается опекуном его сына-подростка.

Эта роль уже принесла ему премии Британской академии и Critics Choice Award, а также награду BAFTA и «Золотой глобус».

На прошлой неделе актер также получил премию «Независимый дух» как лучший актер этого года.

«Оскар-2017»: Лучший фильм

Лучшим фильмом назван «Лунный свет»

Фильм «Лунный свет»

Фильм режиссера Барри Дженкинс «Лунный света» завоевал очередную статуэтку «Оскар». На этот раз как лучшая кинокартина года.

Объявлявший победителя актер Уорррен Битти изначально назвал лучшим фильмом «Ла-Ла Ленд», и на сцену вышли все создатели мюзикла. Однако позже выяснилось, что актеру дали не тот конверт, и настоящим лауреатом «Оскара» был «Лунный свет».

«Оскар-2017»: Лучший документальный фильм

Эзра Эдельман

«О. Джей: Сделано в Америке» режиссеров Эзры Эдельмана и Кэролайн Уотерло

Премию «Оскар» в номинации «Лучший документальный фильм» получила лента «О. Джей: Сделано в Америке» режиссеров Эзры Эдельмана и Кэролайн Уотерло.

В основе мини-сериала, выпущенного телевизионной сетью ESPN, лежит реальная история футболиста О. Джея Симпсона. Карьера спортсмена начала рушиться в 1994 году после того, как его обвинили в двойном убийстве.

Ранее документальная лента также удостоилась премии Гильдии режиссеров США.