Победительница шоу «Супермодель по-украински» стала лицом Fresh Fashion Day

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Воздушные паруса из легкой ткани, вспышки фотокамеры и звонкие комментарии Сони Плакидюк.

Это съемки кампейна для Fresh Fashion Day – дня показов молодых дизайнеров на UFW. И звезда этих съемок – победительница третьего сезона проекта «Супермодель по-украински» Маша Гребенюк.

Еще год назад она и представить себе не могла, что будет позировать для одного из самых крутых fashion-фотографов Украины и станет лицом модного события!

– За время после окончания проекта я привыкла к фотосессиям, снялась в десятках лук-буков украинских дизайнеров. И даже не думала, что эта съемка будет настолько волнительной, – с улыбкой рассказала нам Маша. – Это мой выигрыш как победительницы проекта. Поэтому для меня было очень важно отработать на «отлично» и показать профессионализм.

Команда, которая работала на съемке кампейна, оценила Гребенюк по достоинству.

– По Маше действительно чувствуется, что она прошла колоссальную модельную школу, – заявил дизайнер Кирилл Харитонцев (бренд Kir-Khartley), который стилизовал съемку. – Она уверена в том, что делает, а главное, очень быстро сосредотачивается, ведь на съемочной площадке времени на долгие раздумья нет.

Рада снова работать с Машей и фотограф Соня Плакидюк. Как у одного из четырех экспертов проекта, у нее давно сложилось свое мнение о девушке.

– Глупо было бы говорить, что Маша победила за красивые глазки. Нет, она – полноправный победитель. Хорошо работает, действительно знает, что делать в кадре, чтобы выглядеть максимально хорошо. Умеет скрывать недостатки и выносить на первый план достоинства, – рассказала Соня после съемки. – Из всех участниц она больше всех подходит для работы с молодыми дизайнерами, у нее действительно очень модный, свежий look, который только подчеркнул перевоплощение на проекте.

Соня права. Маша легко стала гармоничной частью кампейна Fresh Fashion Day. А наряды молодых украинских дизайнеров только подчеркнули ее яркую внешность. Кстати, как истинная девочка, Маша присмотрела себе несколько «дизайнерских приколясов» прямо во время съемки.

– Главная миссия Fresh Fashion Day – открыть миру моды молодых дизайнеров. Это свежий взгляд на моду, это новые идеи, новые текстуры и фактуры. И внешность нашей модели идеально вписывается в концепцию, – считает руководитель отдела по работе с дизайнерами Ukrainian Fashion Week Александра Какурина.