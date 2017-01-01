Побег из Одессы: после заминирования ночного клуба Лободу увезли на катере

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Концерт скандальной певицы сорвали в Одессе

Вчера в одесской Аркадии накануне концерта певицы Лободы между активистами-патриотами и полицией возникла потасовка, которая продолжалась минут 15. Полиции пришлось применить слезоточивый газ, затем появилось сообщение, что клуб заминировали и концерт в итоге был отменен. Патриоты обвинили Светлану Лободу в участии в российских ТВ-шоу, которые кроме музыки имеют политический антиукраинский подтекст.

Как сообщает канал 24, Лобода не смогла спокойно покинуть ночной клуб. Артистку вывезли морем на катере.

Отмечается, что владельцам приобретенных билетов на сорванный концерт обещают вернуть деньги.

После случившегося, менеджмент певицы прокомментировал ситуацию в соцсетях. По словам продюсера певицы Нателлы Крапивиной. концерт был отменен по соображениям безопасности зрителей и исполнительницы.

«Соответствующее решение менеджмент артиста принял после обострения ситуации и того, как со стороны радикально настроенных молодых людей, которые пикетировали концерт, в сторону зрителей был применен слезоточивый газ, полетели петарды и дымовые шашки, а позже появилась информация о минировании здания», - говорится в сообщении

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Продюсер Светланы Лободы Нателла Крапивина прокомментировала произошедшее следующим образом:

«Друзья! Вчера мы отменили концерт в Одессе в клубе Ибица в связи с очередными провокациями и реальной угрозой вашей безопасности. Сценарий прежний. Все те же персонажи. Сегодня мне даже не хочется акцентировать внимание на том, кто эти люди, какие организации они представляют. Главное, что это граждане нашей страны. И это страшно.

Единственным приоритетом для нас всегда была и будет ваша безопасность. Сегодня было очень много молодых людей и даже детей. Когда в них полетели дымовые шашки и петарды - мы приняли решение отменить концерт».