Почти принцесса: Пиппа Миддлтон получила обручальное кольцо из белого золота за $20 тыс

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20 мая в Англии состоялась свадебная церемония Пиппы Миддлтон и миллионера Джеймса Мэттьюза.

Об этой свадьбе говорили задолго до самой даты, все гадали, в каком платье будет невеста и как будут выглядеть члены королевской семьи.

Что ж, эта свадьба действительно стоила всех пересудов: всё в этом торжестве было великолепно - и невеста, и жених, и сама церемония.

Как сообщали ранее западные СМИ, Джеймс Мэттьюз планировал купить своей жене обручальное кольцо Cartier, инкрустированное бриллиантами, стоимостью чуть больше 20 тысяч долларов.

Фотографам удалось сделать снимок украшения крупным планом. Достаточно широкое кольцо действительно выполнено из белого золота, однако бриллианты на нем не виды, пишет ТСН. Возможно, россыпь камней не по всему украшению, и кольцо просто перекрутилось на пальце Пиппы.