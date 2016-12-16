Подпольная лаборатория и сексуальные тёти: Потап презентовал комичное видео на песню «Атятя»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Группа Mozgi презентовала долгожданную видеоработу к танцевальной песне «Атятя».

По сюжету видеоклипа зрители попадают в подпольную лабораторию, где танцуют соблазнительные «тёти», а руководят производством необычной продукции – участники проекта Mozgi.

«Сценарий для этого клипа мы искали долго, а сами съемки переносились около пяти раз. Одной из главных причин стал непростой поиск баланса между комичностью и стильностью – важно было не перебрать. Так определился эпатажный стиль работы и появились такие персонажи, как надзирательница. Мы хотели вложить в этот клип наше настроение, добавить импровизации и получить кайф!» - рассказал режиссер видео Леонид Колосовский.

Что из этого всего получилось, смотрите сами!





