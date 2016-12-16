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    Подпольная лаборатория и сексуальные тёти: Потап презентовал комичное видео на песню «Атятя»

    • Сьогодні, 15:23
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    Группа Mozgi презентовала долгожданную видеоработу к танцевальной песне «Атятя».

     По сюжету видеоклипа зрители попадают в подпольную лабораторию, где танцуют соблазнительные «тёти», а руководят производством необычной продукции  – участники проекта Mozgi.

    «Сценарий для этого клипа мы искали долго, а сами съемки переносились около пяти раз. Одной из главных причин стал непростой поиск баланса между комичностью и стильностью – важно было не перебрать. Так определился эпатажный стиль работы и появились  такие персонажи, как надзирательница. Мы хотели вложить в этот клип наше настроение, добавить импровизации и получить кайф!»  - рассказал режиссер видео Леонид Колосовский.

    Что из этого всего получилось, смотрите сами!



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