Подпольная лаборатория и сексуальные тёти: Потап презентовал комичное видео на песню «Атятя»
- Сьогодні, 15:23
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Розсилка
Группа Mozgi презентовала долгожданную видеоработу к танцевальной песне «Атятя».
По сюжету видеоклипа зрители попадают в подпольную лабораторию, где танцуют соблазнительные «тёти», а руководят производством необычной продукции – участники проекта Mozgi.
«Сценарий для этого клипа мы искали долго, а сами съемки переносились около пяти раз. Одной из главных причин стал непростой поиск баланса между комичностью и стильностью – важно было не перебрать. Так определился эпатажный стиль работы и появились такие персонажи, как надзирательница. Мы хотели вложить в этот клип наше настроение, добавить импровизации и получить кайф!» - рассказал режиссер видео Леонид Колосовский.
Что из этого всего получилось, смотрите сами!