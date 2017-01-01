Подруга Ким Кардашьян затмила ее своим откровенным бикини

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Ларса имеет 4 детей: 12 летнего Престона, 7-летнюю Софию, девятилетнего Джастина и Скотти-младшего 15 лет

Лучшая подруга звезды реалити-шоу Ким Кардашьян, Ларса Пиппен, была замечена на отдыхе в W Hotel в Майами с приятельницами.

Пиппен в бикини может дать фору Ким.

Ларса загорала на пляже и нежилась в волнах.

Дополнила образ очками и прической в стиле Хлои Кардашьян.

Ларса имеет 4 детей: 12 летнего Престона, 7-летнюю Софию, девятилетнего Джастина и Скотти-младшего 15 лет.

Пиппен ушла от мужа, с которым прожила 20 лет.

Ларса вызвала полицию после жестокой ссоры с мужем.

Джерело: Gazeta.ua