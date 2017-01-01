Подруга Ким Кардашьян затмила ее своим откровенным бикини
- Сьогодні, 11:58
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Ларса имеет 4 детей: 12 летнего Престона, 7-летнюю Софию, девятилетнего Джастина и Скотти-младшего 15 лет
Лучшая подруга звезды реалити-шоу Ким Кардашьян, Ларса Пиппен, была замечена на отдыхе в W Hotel в Майами с приятельницами.
Пиппен в бикини может дать фору Ким.
Ларса загорала на пляже и нежилась в волнах.
Дополнила образ очками и прической в стиле Хлои Кардашьян.
Ларса имеет 4 детей: 12 летнего Престона, 7-летнюю Софию, девятилетнего Джастина и Скотти-младшего 15 лет.
Пиппен ушла от мужа, с которым прожила 20 лет.
Ларса вызвала полицию после жестокой ссоры с мужем.
Джерело: Gazeta.ua