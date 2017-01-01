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    Шоу-біз

    Подруга Ким Кардашьян затмила ее своим откровенным бикини

    • Сьогодні, 11:58
    • Розсилка

    Ларса имеет 4 детей: 12 летнего Престона, 7-летнюю Софию, девятилетнего Джастина и Скотти-младшего 15 лет

    Лучшая подруга звезды реалити-шоу Ким Кардашьян, Ларса Пиппен, была замечена на отдыхе в W Hotel в Майами с приятельницами.

    Пиппен в бикини может дать фору Ким.

    Ларса загорала на пляже и нежилась в волнах.

    Дополнила образ очками и прической в стиле Хлои Кардашьян.

    Ларса имеет 4 детей: 12 летнего Престона, 7-летнюю Софию, девятилетнего Джастина и Скотти-младшего 15 лет.

    Пиппен ушла от мужа, с которым прожила 20 лет.

    Ларса вызвала полицию после жестокой ссоры с мужем.

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    Подруга Ким Кардашьян затмила ее своим откровенным бикини
    Подруга Ким Кардашьян затмила ее своим откровенным бикини
    Подруга Ким Кардашьян затмила ее своим откровенным бикини
    Подруга Ким Кардашьян затмила ее своим откровенным бикини
    Подруга Ким Кардашьян затмила ее своим откровенным бикини
    Подруга Ким Кардашьян затмила ее своим откровенным бикини
    Подруга Ким Кардашьян затмила ее своим откровенным бикини
    Подруга Ким Кардашьян затмила ее своим откровенным бикини
    Подруга Ким Кардашьян затмила ее своим откровенным бикини
    Подруга Ким Кардашьян затмила ее своим откровенным бикини
    Подруга Ким Кардашьян затмила ее своим откровенным бикини
    Подруга Ким Кардашьян затмила ее своим откровенным бикини
    Подруга Ким Кардашьян затмила ее своим откровенным бикини
    Подруга Ким Кардашьян затмила ее своим откровенным бикини
    Подруга Ким Кардашьян затмила ее своим откровенным бикини
    Подруга Ким Кардашьян затмила ее своим откровенным бикини
    Подруга Ким Кардашьян затмила ее своим откровенным бикини

    Джерело: Gazeta.ua

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