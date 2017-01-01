Подруга Мика Джаггера Мелани Хэмрик показала их подросшего сына Деверо
- Сьогодні, 11:37
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После рождения сына Деверо в декабре прошлого года бывшая возлюбленная Мика Джаггера, 29-летняя балерина Мелани Хэмрик, ни разу не попадала в объективы папарацци.
Вчера Мелани заметили в Центральном парке Нью-Йорка во время прогулки с малышом.
Компанию Хэмрик составила ее сестра - девушки наслаждались солнечным днем, сидя на одной из скамеек парка. Малыш Деверо улыбался на руках у мамы.
Невозможно не заметить, как сильно пятимесячный мальчик похож на своего отца - вокалиста The Rolling Stones. Для Джаггера Деверо стал восьмым ребенком: хотя музыкант признал отцовство, он не живет с Мелани. После рождения Деверо он подписал с ней контракт, согласно которому до достижения сыном совершеннолетия обязывается ежемесячно выплачивать Хэмрик по 15 тысяч фунтов стерлингов. Общая сумма выплат за 21 год составит 2,5 миллиона фунтов.
В связи с беременностью и родами Мелани, которая моложе Джаггера на 44 года, временно не работает, однако, судя по Instagram, активно готовится вернуться в театр.
Джерело: Hello!