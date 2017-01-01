Подруга Мика Джаггера Мелани Хэмрик показала их подросшего сына Деверо

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После рождения сына Деверо в декабре прошлого года бывшая возлюбленная Мика Джаггера, 29-летняя балерина Мелани Хэмрик, ни разу не попадала в объективы папарацци.

Вчера Мелани заметили в Центральном парке Нью-Йорка во время прогулки с малышом.

Компанию Хэмрик составила ее сестра - девушки наслаждались солнечным днем, сидя на одной из скамеек парка. Малыш Деверо улыбался на руках у мамы.

Невозможно не заметить, как сильно пятимесячный мальчик похож на своего отца - вокалиста The Rolling Stones. Для Джаггера Деверо стал восьмым ребенком: хотя музыкант признал отцовство, он не живет с Мелани. После рождения Деверо он подписал с ней контракт, согласно которому до достижения сыном совершеннолетия обязывается ежемесячно выплачивать Хэмрик по 15 тысяч фунтов стерлингов. Общая сумма выплат за 21 год составит 2,5 миллиона фунтов.





Мелани Хэмрик на прогулке с сыном

В связи с беременностью и родами Мелани, которая моложе Джаггера на 44 года, временно не работает, однако, судя по Instagram, активно готовится вернуться в театр.

Джерело: Hello!